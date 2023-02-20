CGTN: в Вашингтоне прошёл многотысячный митинг против военной помощи Украине

В минувшее воскресенье тысячи людей собрались в центре Вашингтона, протестуя против военной помощи США в адрес Украины, сообщает канал CGTN. Участники митинга призывали к диалогу и миру, заявляя о том, что поставки вооружений не приведут к позитивным результатам.
19 февраля пацифисты США провели митинг в Вашингтоне. Тысячи людей собрались возле мемориала Линкольна, требуя прекращения поставок американских вооружений на Украину.
УЧАСТНИК МИТИНГА: Для войны нет никаких поводов. Война — отсутствие разума. Поэтому я не поддерживают ни одну войну ни в каком виде. Мне кажется, лучше всего иметь постоянный диалог. Диалог — это наилучшее оружие против войны, коррупции, жадности, мерзости и преступлений.
УЧАСТНИЦА МИТИНГА: Военная помощь ни к чему не приводит. Всё это превращается в прокси-войну. У США есть экономические интересы, и они рассматривают Европу в качестве большого приза, а Украину в качестве плацдарма. Украина имеет самые обширные в регионе площади, пригодные для сельского хозяйства. Сельскохозяйственные земли и газ — вот почему Украина так важна.
ДРУГОЙ УЧАСТНИК МИТИНГА: Мне кажется, что НАТО было силой агрессии и разрушения с самого момента своего основания, то есть с 50-х годов прошлого века. После распада СССР у НАТО не было никаких оснований продолжать своё существование, однако они решили расширяться и искать новые обоснования для своего существования. Теперь они распространяют своё влияние на Ближний Восток, Ливию… НАТО несёт ответственность за войны и разрушения на протяжении последних нескольких десятилетий. Я думаю, американцы до сих пор не осознают, какую опасность НАТО представляет для всего мира, включая США.
На закрытом судебном заседании в Макеевке в Донецкой Народной Республике рассмотрели административное дело несовершеннолетней жительницы Донбасса, которая направляла СБУ координаты мест дислокации российских военнослужащих.
В Госдуме предложили вернуться к обсуждению запрета удалёнки для некоторых работников сферы IT, например для специалистов, которые покинули Россию и продолжают обслуживать государственные информационные системы (ГИС) и системы объектов критической информационной инфраструктуры.
Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал, что сошедшая с гор снежная лавина не повредила олимпийскую санно-бобслейную трассу в Сочи, но турнир может пройти по сокращённой программе.
Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о ситуации с доступностью лекарств для онкологических пациентов.
Заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры России Ирина Ребрина заявила, что с 2021 года выявлено 8 тыс. нарушений закона в сфере установки детских площадок.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Они обсудили ряд вопросов экологической тематики.
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, что мужской и женский чемпионаты мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) не являются квалификационными соревнованиями к Олимпийским играм в Париже.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Киеве оскорблением для американского лидера Джо Байдена.
Руководитель RT Arabic Майя Манна сообщила, что телеканал нашёл выход из ситуации, после того как Евросоюз вынудил крупнейшую спутниковую телекоммуникационную компанию — французскую Eutelsat — запретить вещание RT Arabic.