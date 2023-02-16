Independent: британский министр обороны признал, что обороноспособность Европы «ниже порогового значения»

Долгое время Вооружённым силам Великобритании приходилось экономить на боеготовности и инфраструктуре и сейчас уязвимость этих сфер стала всем хорошо видна, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. При этом, как приводит его слова The Independent, это не только проблема Лондона, но и общая тенденция для всей Европы.

Война на Украине показала уязвимость европейской обороны, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как приводит его слова The Independent, разные страны сейчас расплачиваются за годы «выхолащивания», когда запасы боеприпасов истощались, уровень готовности снижался, а необходимым техническим обслуживанием пренебрегали. И раз мир становится «гораздо более опасным и нестабильным», то нужно в долгосрочной перспективе увеличивать оборонный бюджет.

При этом накануне в СМИ были сообщения о том, что сокращение расходов Великобритании на оборону беспокоит союзников по НАТО. И сам Уоллес настаивает на увеличении расходов на оборону на £10 млрд, с чем не согласны представители министерства финансов. Уоллес признал, что ему предстоит «тяжёлая битва» за бюджет.

Сейчас же Уоллес находится в Брюсселе, куда прибыл на встречу министров обороны стран НАТО. Он уверяет, что проблемы, стоящие перед Великобританией, не уникальны. «Украина выявила по всей Европе, в том числе во Франции, Германии и других странах, наши собственные уязвимые места. Наши запасы боеприпасов, наш уровень готовности, наша способность встретить Россию или любого другого врага, который решит обыграть или атаковать нас, находятся, можно сказать, «ниже порогового значения», и это ещё до начала официального вооружённого конфликта».

«На протяжении десятилетий было хорошо известно, что там, где вооружённым силам приходилось экономить деньги на таких вещах, как боеготовность или инфраструктура, области, которые остались без финансирования, проигрывали в обороне. Техническое обслуживание, судоподъёмники, все те вещи, которые нам с вами не кажутся интересными, тем не менее очень, очень важны», — приводит издание заявление Уоллеса.

Министр обороны Великобритании заявил, что у российской армии ситуация сложная, однако он считает, что Путин по-прежнему представляет собой потенциальную угрозу европейской безопасности, которой НАТО должна быть готова противостоять: «Да, сухопутные войска Путина находятся в тяжёлом состоянии. Но у него есть варианты работы с военно-воздушными силами и флотом, которые не так сильно пострадали». В частности, Уоллес предполагает, что Россия может нанести удар по европейским подводным кабелям. Уоллес также отверг предположения, что российские самолёты концентрируются неподалёку от Украины, заявив, что он подобных отчётов не получал.

Несмотря на призыв президента Украины Зеленского поставлять Киеву западные истребители, Уоллес сказал: «Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители. Это самолёты, которые сопряжены не только с огромными сложностями в плане освоения возможностей — вы просто не можете научиться летать на них за неделю-две, это займёт много времени, — но также с ними нужно работать пит-бригаде, как в «Формуле-1». С ними вместе идут сотни инженеров и пилотов, и это невозможно просто создать за несколько месяцев. Мы не собираемся перебрасывать 200 военнослужащих Королевских ВВС на Украину во время войны».

Министры обороны на саммите объявили о первом многомиллионном пакете от Международного фонда для Украины, который включает запчасти для танков, беспилотные авиационные системы, инструменты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. «Этот комплект оборудования обеспечит значительный прирост возможностей Вооружённых сил Украины и поддержит их способность защищать свою страну», — приводит The Independent слова министра обороны Великобритании.