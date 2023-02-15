Bloomberg: ЕС планирует обязать банки сообщать об имеющихся у них активах ЦБ РФ

Брюссель собирается в рамках очередного пакета санкций обязать кредитные организации разглашать информацию об имеющихся на их счетах замороженных активах российского Центробанка, передаёт Bloomberg. Как пишет сайт агентства, такая мера станет первым шагом к конфискации этих активов и их передаче на финансирование «восстановления Украины».

Европейский союз намеревается в рамках очередного пакета санкций в отношении Москвы в связи с её спецоперацией на Украине обязать кредитные учреждения передавать властям информацию о содержащихся у них активах российского Центробанка, сообщает Bloomberg со ссылкой на «черновой» вариант пакета.

Как отмечает корреспондент Bloomberg, оценка объёма активов ЦБ РФ и других попавших под санкции сторон, связанных с российскими властями, станет для Брюсселя первым шагом к рассмотрению сценариев использования этих средств для финансирования «восстановления Украины».

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты агентства, Еврокомиссия также предложила ужесточить обязательства сообщать о наличии замороженных активов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, и ввести штрафы за недонесение о таких активах в размере до €50 тыс. для физлиц и до 10% от годового оборота — для организаций.

Как сообщила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций затронет товары на общую сумму €11 млрд. «Мы среди прочего предлагаем ввести экспортные ограничения на многочисленные категории электронных запчастей, применяемых в российских вооружениях, включая беспилотники, ракеты и вертолёты», — заявила фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте. По словам чиновника, Брюссель также планирует наложить санкции на ряд иранских юрлиц, дабы пресечь поставки в Россию иранских беспилотников.

По информации Bloomberg, планируемые к введению торговые органичения также затронут и многие другие товары, используемые российскими вооружёнными силами, в том числе технологии, запчасти, тяжёлую технику, электронику и редкоземельные элементы. Власти ЕС также предлагают ввести запрет на транзит товаров через Россию, а также ограничить импорт российской резины и асфальта.

Согласно черновику санкционных предложений, Брюссель сверх того планирует наложить санкции на десятки физических и юридических лиц, включая Альфа-банк и «Тинькофф банк», медийные организации, «занимавшиеся пропагандой в поддержку агрессии против Украины», а также зарегистрированную в Великобритании судоходную компанию, которую обвиняют в транспортировке «украденного у Украины зерна» по заказу Москвы.

Принять новый — уже десятый по счёту — пакет санкций в отношении России Брюссель рассчитывает на следующей неделе перед годовщиной с начала СВО, говорится в материале Bloomberg.