NYT: уже не просто помощь — в украинском конфликте США превращаются в главного противника России

У России и Украины есть мотивация для того, чтобы сесть за стол переговоров, однако у администрации Байдена другие планы. Как пишет автор The New York Times, США уже перестают просто «помогать», «консультировать» и «снабжать» украинцев — они заменяют Украину в роли главного противника России в этом конфликте.

Недавнее обещание Соединённых Штатов отправить Украине современные боевые танки Abrams представляло собой быструю реакцию на серьёзную проблему: Киев проигрывает. Украинский конфликт превратился в борьбу на истощение в духе Первой мировой, и в такой ситуации победу одерживает та сторона, которая обладает наибольшими демографическими и промышленными ресурсами, позволяющими ей продержаться дольше остальных. Численность населения России в три раза превышает численность населения Украины; кроме того, в распоряжении Москвы относительно сохранная экономика и более современные военные технологии. Но Россия тоже сталкивается с трудностями, поэтому у обеих сторон этого конфликта есть мотивация для того, чтобы сесть за стол переговоров. Однако, пишет автор The New York Times, у администрации Байдена другие планы.

США делают ставку на то, что, предоставив Украине танки, они повысят шансы Киева на победу. Но такая стратегия влечёт за собой лишь обострение конфликта. США уже перестают «помогать», «консультировать» и «снабжать» украинцев — они заменяют Украину в роли главного противника России в этом конфликте.

В эпоху умных устройств, робототехники и дистанционного управления масштабы вовлечённости Соединённых Штатов в украинский конфликт всегда были больше, чем казалось. Так, например, реактивная артиллерия с компьютерным наведением, которую Украина получила от США, встроена в американскую информационную сеть, в пакет услуг, который продолжает работать независимо от бойца и который не будет в полной мере передан в его руки. Таким образом Соединённые Штаты принимают непосредственное участие в операциях в момент их проведения.

«Соединённые Штаты не просто реагируют на «просьбы» Киева предоставить ему то или иное оружие. Они играют гораздо более активную роль. Являясь в большинстве случае разработчиком оружия, Соединённые Штаты, вероятно, лучше остальных понимают, какие «технические решения» больше подходят для тех или иных ситуаций на поле боя», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что обслуживать танки Abrams и обучать управлению ими могут только опытные инженеры и инструкторы. И если эти специалисты будут доставлены на поле боя из США, сложится ситуация, аналогичная той, когда в начале 60-х годов во Вьетнаме появились американские «консультанты».

Как заключает автор статьи, многие американцы не могут устоять перед искушением назвать Путина «варваром» и осудить его действия на Украине. Со своей стороны, русские утверждают, что сейчас Россия сражается за своё выживание против Соединённых Штатов в условиях несправедливого миропорядка, где Америка пользуется незаслуженными привилегиями.

«Мы должны помнить, что, какую бы мораль каждая из сторон ни вкладывала в свои действия, в основе этого конфликта лежит вовсе не столкновение ценностей. Это классический конфликт между государствами за территорию и власть, разворачивающийся на границе между империями. И в этой конфронтации у Путина и России заметно меньше подходящих вариантов отступления, чем кажется американским политикам, и гораздо более сильная мотивация для того, чтобы последовать за Соединёнными Штатами вверх по лестнице эскалации», — заключает автор The New York Times.