Exxpress: несмотря на санкции Украины против Австрии, Вена продолжает дарить Киеву деньги
Во время нынешнего визита на Украину австрийские «зелёные» политики полностью игнорировали тот факт, что недавно Владимир Зеленский включил некоторые компании Австрии в санкционный список и собирается конфисковать их активы на сумму €363 млн. Как пишет Exxpress, министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер улыбкой приветствовала Зеленского, несмотря на его антиавстрийские действия, и мило пожала ему руку. Затем они договорились о том, что австрийские налогоплательщики переведут Киеву ещё €5 млн из австрийской казны.
Как отмечает автор материала, эти деньги австрийцев будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины и пойдут на восстановление пострадавшей энергетической инфраструктуры страны.
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