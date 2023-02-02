Fox: новые обыски ФБР в резиденции Байдена — никаких подробностей или прозрачности

Сотрудники ФБР провели около трёх часов в доме президента в Рехобот-Бич. Белый дом называет эту процедуру «прозрачной» и «своевременной». Однако журналист Fox News Трейс Галлагер с этим категорически не согласен. Прошло три месяца с момента обнаружения первых секретных документов в бывшем офисе Байдена, несколько недель со дня обыска одной из его резиденций — и до сих пор нет никакой информации о содержимом тех документов, пояснил он в эфире Tucker Carlson Tonight.

ТРЕЙС ГАЛЛАГЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Белый дом назвал сегодняшние обыски ФБР в доме президента Байдена в Рехобот-Бич в Дэлавере «шагом в тщательной и своевременной процедуре». Хотя некоторые считают, что с формулировкой «тщательный» можно поспорить.

Мы знаем, что несколько агентов ФБР обыскивали сегодня дом Байдена на протяжении трёх с половиной часов. Возможно, вы помните, что обыски в поместье Мар-а-Лаго в августе длились целый день и там было 30 агентов ФБР.

Когда Белый дом называет сегодняшние обыски «своевременными», стоит помнить, что секретные документы были обнаружены в офисе Байдена ещё второго ноября! Значит, министерству юстиции потребовалось три месяца, чтобы добраться до Рехобота.

И не забывайте, когда несколько недель назад нашли секретные бумаги в другом доме Байдена в Уилмингтоне, президент провёл те выходные в Рехоботе. И хотя сегодня ФБР ничего не нашли, они забрали некоторые материалы и тетради для «дальнейшего рассмотрения».

Юридические аналитики говорят: похоже, в минюсте хотят проверить, не была какая-либо секретная информация перенесена или записана в те тетради.

Тем временем, несмотря на то, что Белый дом называет все процедуры прозрачными, у нас до сих пор нет никакой информации о содержимом тех документов. Единственное, что нам известно, ни один из засекреченных материалов не хранился в надёжном месте. Хотя не удивимся, если в Белом доме скоро заявят, что документы были в специальном пункте для сбора и обработки секретной информации с особым режимом хранения. Но это означало бы пункт размера Corvette 67.

Потрясающе! ФБР проводит обыски в пляжной резиденции — ну, ещё бы! Трейс Галлагер, спасибо большое!



ТРЕЙС ГАЛЛАГЕР: Спасибо, Такер!

Дата выхода в эфир 02 февраля 2023 года.