Le Figaro: страны всего мира отныне следуют не за США, а за своими интересами

Крупные страны из разных частей света больше не хотят слушать, что им скажут США. Отныне они намерены преследовать только собственные интересы, пишет Le Figaro. Это особенно заметно по поведению Саудовской Аравии, считает обозреватель издания.

Саудовская Аравия только что принимала у себя лидера Китая Си Цзиньпина, а также председательствовала в Совете сотрудничества стран Персидского залива и на арабо-китайском саммите, пишет обозреватель Le Figaro. «На столь желанном Ближнем Востоке, где экономические интересы и расстановка международных сил имеют большее значение, чем права человека, дело Хашукджи, похоже, полностью забыто», — отмечает автор статьи. Даже Турция, которая пролила свет на это дело, обнародовав свои секретные материалы, теперь говорит, что только саудовское правосудие должно этим заниматься.

Попытка демократов США изолировать Саудовскую Аравию провалилась, делает вывод автор статьи. Благодаря энергетическому кризису, Эр-Рияд — снова крупный игрок на международной арене. Во время своей предвыборной кампании президент США Джо Байден пообещал никогда не связываться с лидерами Саудовской Аравии. Однако из-за бойкота России цены на энергоносители взлетели. Но в мире есть только один производитель углеводородов, эквивалентный России, — Саудовская Аравия. Поэтому Джо Байдену пришлось отправиться на Ближний Восток. Эр-Рияд пообещал Байдену увеличить добычу нефти, но в итоге сделал это лишь номинально. Тем самым он показал, что не собирается слушаться «своего великого американского защитника».

Оказав Си Цзиньпину приём, достойный американского президента, саудовский наследный принц дал понять, что у него есть запасной план на случай, если Соединённые Штаты снова попытаются его изолировать. Но он также хотел показать, что строит независимую внешнюю политику. Государства Персидского залива не намерены втягиваться в российско-украинский конфликт, отмечает автор статьи. Они показали, что могут вести диалог с Китаем без какого-либо американского посредничества. В следующем году они организуют прямую встречу со странами АСЕАН. Это знак того, что страны решили самоутвердиться.

Но автор статьи успокаивает: вряд ли неевропейские страны совсем отвергнут Америку, ведь её мягкая сила остаётся важной. Но напрямую следовать за ней они больше не будут. Такое же отношение можно встретить и у других региональных держав, таких как Бразилия или ЮАР. Эти страны не видят смысла принимать чью-либо сторону в нынешнем украинском конфликте.

Силы Ближнего Востока, Латинской Америки или Африки, по словам автора статьи, не занимают антиамериканскую позицию, а стремятся проводить собственную политику, сохраняя при этом отношения с Вашингтоном. Так, например, Саудовская Аравия утверждает, что сохраняет дружбу с США, но будет вести собственную энергетическую политику. Ей важна стабильность цен в долгосрочной перспективе, и эту стратегию она готова согласовывать с Москвой. А Си Цзиньпин во время визита был рад возможности хотя бы на мгновение избавиться от своего соперничества с Америкой и «липкой дружбы» с Россией.

И хотя, по словам автора статьи в Le Figaro, страны всего мира не довольны политикой России, они пользуются возможностью, чтобы показать, что они теперь смогут следовать строго своим интересам.