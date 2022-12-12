УН: на Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированных ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и в разной степени пострадали 40% объектов высоковольтной сети. Как передают «Украинские новости», Шмыгаль добавил, что украинцам придётся осознать, что эту зиму страна будет проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии.

В результате массированных ракетных атак на Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и в разной степени пострадали 40% объектов высоковольтной сети. Как пишут «Украинские новости», об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В энергосистеме Украины остаётся существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40 процентов объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», — отметил премьер.

Глава правительства также добавил, что Минэнерго поручило определить и представить на рассмотрение чёткие приоритеты включения электроснабжения.