УН: на Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции

11:46
Боррель заявил, что ЕС примет очень жёсткие санкции против Ирана
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перепутал Россию с Украиной и анонсировал введение очень жёстких санкций против Ирана «за поддержку Украины».
11:42
Политолог Бальбек: Польша усерднее всех старается уколоть Россию
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление в Польском институте международных отношений (PISM) о необходимости углубления сотрудничества между странами ЕС и НАТО для противодействия «российским угрозам» в киберпространстве.
11:40
Бускетс может продолжить карьеру в «Интер Майами» Бекхэма
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс может продолжить карьеру в MLS.
11:37
Спецпосланник Байдена заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения Уилана
Спецпосланник президента США Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс в интервью CNN заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения осуждённого российским судом за шпионаж Пола Уилана.
11:37
Токаев сообщил, что инфляция в Казахстане достигла исторического максимума в ноябре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что показатель инфляции в стране в ноябре составил 19,6% в годовом выражении, достигнув исторического максимума.
11:29
Мишустин: власти направят регионам 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям.
11:28
Пятибратов: с Дзюбой и Роналду «Факел» стал бы самым популярным клубом в мире
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов с юмором оценил возможное присоединение нападающих Артёма Дзюбы и Криштиану Роналду к воронежскому клубу.
11:27
Депутат Вторыгина поддержала идею учредить всероссийский праздник благодарности родителям
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала идею рассмотреть вопрос о введении всероссийского праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!».
11:24
ТАСС: причиной пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя
Предварительной причиной пожара в торговом центре «Стройтракт» в городе Балашиха Московской области считается короткое замыкание из-за дождя.
11:15
Модрич: нам будет трудно остановить Месси, но мы подготовились
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре с Аргентиной.
11:14
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров
Кровля горящего торгового центра в подмосковной Балашихе обрушилась на площади порядка 900 квадратных метров.
11:08
Источник: аргентинцы будут провоцировать хорватов «фразами про родственников»
Стало известно о плане сборной Аргентины на полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии.
11:06
Виктор Бут стал членом ЛДПР
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партийный билет либерал-демократов.
11:04
В России за сутки госпитализировали 632 человека с коронавирусом
В России за сутки выявили 6376 новых случаев коронавируса. В больницы попали 632 пациента с инфекцией.
11:03
Мишустин подтвердил, что программа социальной газификации в России стала бессрочной
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что программа социальной газификации в России стала бессрочной.
10:57
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в торговом центре со строительными материалами в подмосковной Балашихе.
10:54
Игнатьев считает, что сборная Хорватии повторит сценарий ЧМ-2018
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах Хорватии выйти в финал чемпионата мира в Катаре.
10:51
Замглавы МИД Вершинин: Москва доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в отношении ЗАЭС
Россия доверяет экспертизе и знаниям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросах, связанных с Запорожской АЭС, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
10:50
Боррель заявил о сложностях в согласовании девятого пакета санкций против России
Девятый пакет санкций ЕС против России ещё не готов, заявил верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель.
10:48
Министр энергетики Казахстана: вопрос газового союза с Россией и Узбекистаном не обсуждался
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что вопрос газового союза с Россией и Узбекистаном в трёхстороннем формате не обсуждался.
10:40
Вратарь Нидерландов Нопперт считает, что его больше не вызовут в сборную
Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт признался, что может больше не сыграть за национальную команду после выступления на чемпионате мира в Катаре.
10:36
Вершинин: Москва не получает конкретных результатов по доступу сельхозпродукции из России
Москва пока не получает конкретных результатов по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
10:36
Трамп заявил, что во время президентства отказался обменять Бута на Уилана
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, он отказался от обмена россиянина Виктора Бута, находившегося в американской тюрьме, на американца Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж.
10:35
Зеленский в беседе с Байденом заявил об уничтожении 50% энергоинфраструктуры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с американским лидером Джо Байденом об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины.
10:30
Канчельскис: марокканцы достигли того, чего никогда больше не повторят
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы Марокко обыграть Францию в полуфинале чемпионата мира в Катаре.
10:26
Пьяный водитель насмерть сбил рыбака в палатке на озере Чаны в Новосибирской области
На льду озера Чаны в Новосибирской области нетрезвый водитель автомобиля Toyota насмерть сбил рыбака в палатке.
10:20
Площадь пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе выросла до 9 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в торговом центре в подмосковной Балашихе увеличилась до 9 тыс. кв. м.
10:18
На RT 12 декабря состоится премьера фильма «Морпехи. Сильные духом»
В понедельник, 12 декабря, состоится премьера фильма «Морпехи. Сильные духом» — о реабилитации бойцов, получивших тяжёлые ранения.
10:14
Линекер: при Саутгейте сборную Англии уважают во всём мире
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о будущем главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта после вылета с чемпионата мира в Катаре.
10:09
США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в 2023 году
США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в 2023 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Соединённых Штатов в АТЭС Мэтта Мюррея.
10:04
«Сан-Хосе» отправил Евгения Свечникова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» отправил российского нападающего Евгения Свечникова в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда».
09:55
Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе выросла до 500 квадратных метров
Площадь пожара, охватившего торговый центр «Стройпарк» в подмосковной Балашихе, увеличилась до 500 кв. м.
09:54
Саутгейт — о будущем: я хочу принять правильное решение
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своём будущем после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.
09:52
Пушилин заявил, что Марьинка в ДНР уже на 70% под контролем российских войск
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Марьинка в ДНР уже на 70% под контролем российских войск.
09:51
Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках
Прокурор попросил суд назначить 17 лет колонии и штраф в 150 млн рублей экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о взятках.
09:46
ТАСС: охранник пострадал при пожаре в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе
В результате пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе пострадал один человек.
09:42
Минобороны показало видео работы самоходных гаубиц «Малка» в зоне СВО
Министерство обороны России показало видео применения самоходных гаубиц «Малка» группировкой войск «Отважные» в зоне спецоперации на Украине.
09:41
Зеленский поручил найти основания для лишения депутата Бойко звания «Герой Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против депутата Верховной рады, лидера запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко после появления петиции о лишении его звания «Герой Украины».
09:40
Португалец Данни признался, что болеет за Месси на ЧМ-2022
Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира в Катаре после вылета сборной Португалии.
09:39
Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в стране с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года.
09:30
В подмосковной Балашихе произошёл пожар в ТЦ «Стройпарк»
В городе Балашихе в Московской области произошёл пожар в торговом центре «Стройпарк». Горят стройматериалы.
09:28
Главный арбитр матча Нидерланды — Аргентина больше не будет работать на ЧМ-2022
Арбитр Матеу Лаос завершил свою работу на чемпионате мира по футболу в Катаре.
09:27
В Казахстане успешно провели тестирование платформы цифрового тенге
Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов рассказал о тестировании технологической платформы цифрового тенге. По его словам, оно прошло успешно.
09:24
В Одесской области объявили экстренные отключения электроэнергии
Советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, что в регионе продолжаются экстренные и аварийные отключения света.
09:23
Systeme Electric сохранила договоры с «Росатомом» и другими заказчиками
Компания Systeme Electric, которая появилась после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, сохранила договоры с «Росатомом» и другими заказчиками.
09:16
Португальский журналист рассказал, в чём Дзюба превосходит Роналду
Португальский журналист Флавио Микель прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.
09:05
Глава Гознака: пятирублёвые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году
Гендиректор Гознака Аркадий Трачук в интервью «Известиям» заявил, что пяти- и десятирублёвые банкноты, возможно, вернутся в оборот в 2023 году.
09:05
Морган: если бы Роналду оскорблял арбитров и тренеров, как Месси, это привлекло бы СМИ
Журналист Пирс Морган высказался о поведении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Нидерландов.
09:01
Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.
08:53
Marca: трансфер Депая в «Рому» не состоится
Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай не перейдёт в «Рому».