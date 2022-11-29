Геополитическое заявление в адрес Москвы — Washington Times о строительстве Финляндией пограничного забора

Проект забора на границе с Россией, о котором недавно заговорили финские власти, может в случае своей реализации стать серьёзным «геополитическим заявлением» в сторону Москвы, полагает обозреватель The Washington Times. Как подчёркивается в материале издания, хотя в Хельсинки не спешат проводить такие параллели, инициатива по созданию преграды почти наверняка связана с изменением динамики отношений между Финляндией и Россией после начала СВО на Украине — и, в частности, со решением скандинавской страны вступить в НАТО.

«Забор, который планирует построить на границе с Россией Финляндия, похоже, будет значительно менее внушительным, чем Берлинская стена, и совсем не таким скандальным с политической точки зрения, как вожделенный барьер президента Трампа между США и Мексикой — но он всё равно обещает стать серьёзным геополитическим заявлением», — пишет The Washington Times.

Как отмечает обозреватель издания, не исключено, что заграждение на российско-финской границе усугубит и так уже сильную напряжённость в отношениях между Кремлём и Западом, а также «обозначит, что российская операция на Украине, вероятно, навсегда изменила отношение Европы к своему враждебному соседу».

Согласно сообщениям СМИ, чиновники погранслужбы Финляндии ранее объявили о том, что ближайшей весной начнут возводить вдоль границы с Россией рядом с городком Иматра на востоке страны забор высотой около 3 м и протяжённостью около 3 км, напоминает автор материала. Между тем, в этом месяце власти Финляндии предложили выделить $143 млн на расширение пограничной преграды до 160 км. Если проект будет реализован, Хельсинки закроют забором от 10% до 20% своей границы с Россией, общая протяжённость которой превышает 1,3 тыс. км, подсчитал журналист. По информации WT, первая секция забора станет «пилотной» инициативой, по результатам которой будут строиться барьеры на других участках границы.

Как напоминает журналист The Washington Times, Финляндия наряду с Швецией в настоящий момент ожидает окончательного одобрения заявки на вступление в НАТО — и такой шаг со стороны Хельсинки и Стокгольма рассердил Москву. «Предложенный финскими властями проект пограничного забора по существу станет для Владимира Путина одним из неприятных последствий его судьбоносного решения начать девять месяцев назад операцию на Украине, рассуждает автор. — Российский лидер указывал в качестве одной из причин, по которым он отдал свой приказ, расширение НАТО, однако боевые действия оказались гораздо более трудными, чем он представлял, а альянс сохранил сплочённость и из-за украинского конфликта расширяется теперь ещё быстрее и дальше, чем раньше».

Финские чиновники, впрочем, пока избегают заявлений о том, что проект забора как-либо связан с украинским конфликтом или движением их страны в сторону НАТО — со стороны погранслужб звучат лишь сухие заявления о том, что преграда упростит пограничникам работу и повысит их эффективность, отмечает обозреватель WT. Вместе с тем, очевидно, что с февраля нынешнего года динамика отношений между Москвой и её скандинавскими соседями претерпела кардинальные изменения, констатирует журналист.

Хотя присоединение Хельсинки и Стокгольма к альянсу несколько застопорилось из-за Турции, которая сначала вроде бы согласилась дать согласие на их вступление в обмен на ряд дополнительных шагов с их стороны, но в последние дни стала говорить, что не видит со стороны кандидатов достаточно активных действий, в НАТО всё же выражают уверенность, что Финляндия и Швеция войдут в альянс в ближайшее время, говорится в материале The Washington Times. Москва же между тем «бравирует своими военно-морскими средствами, предназначенными для применения в водах Арктики — то есть, неподалёку от Финляндии»: Владимир Путин на прошлой неделе в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду двух атомных ледоколов, которые, по его словам, укрепят статус России как великой арктической державы, отмечается в статье.

Западные аналитики убеждены, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО скорее всего повлияет на возможные планы Кремля по расширению географии спецоперации — «в частности, продвижение в Балтику окажется для российских сил гораздо более тяжёлым сценарием, если в конфликт вступят Финляндия и Швеция», пишет WT.