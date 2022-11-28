Сунак: Лондон должен мыслить долгосрочными категориями — как Россия и Китай

В первой речи, посвящённой внешней политике, премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак заявит о необходимости долгосрочных перспектив государства, передаёт Bloomberg. Великобритания должна строить планы, дабы не отставать от «конкурентов и противников» — включая Россию и Китай.

Великобритании следует строить во внешней политике долгосрочные планы под стать стратегиям других мировых держав вроде России и Китая, считает глава британского правительства Риши Сунак. По данным Bloomberg, об этом господин Сунак заявит сегодня вечером в Лондоне в своём первом публичном выступлении, посвящённом внешнеполитическим вопросам.

«Наши противники и конкуренты строят планы на долгосрочную перспективу, — приводит агентство цитату из речи Сунака, полученную от его аппарата. — Перед лицом таких вызовов не пройдут ни политика достижения краткосрочных целей, ни самообольщение. Поэтому мы сделаем в нашем подходе эволюционный скачок. Это значит, что мы будем проявлять больше силы, защищая свои ценности, а также открытость, на которой зиждется наше экономическое процветание».

Как напоминает корреспондент Bloomberg, тогда как предшественники Сунака во главе правительства Лиз Трасс и Борис Джонсон до восхождения на высокий пост возглавляли МИД и уже успели обозначить свои позиции по внешнеполитическим вопросам к моменту своего избрания, нынешний британский лидер пришёл к премьерству через минфин. Он, впрочем, уже успел за пять недель на посту пообщаться с мировыми лидерами и на климатической конференции COP27 в Египте, и на саммите клуба G20 в Индонезии, параллельно работая над ликвидацией экономических последствий недолгого правления Трасс, отмечает журналист.

По данным Bloomberg, Сунак также смягчил политику на китайском направлении, отказавшись от планов Трасс объявить Китай «угрозой» для Великобритании. Британский премьер хотел провести встречу c председателем КНР Си Цзиньпином, однако этот саммит так и не состоялся из-за загруженности графиков обоих лидеров. Как заявляют в аппарате Сунака, встреча позволила бы премьеру обсудить с китайским коллегой возможное сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, но при этом высказать ему возражения по поводу нарушений прав человека со стороны Пекина.

В своей речи в понедельник Сунак выступит за построение внешнеполитического курса на базе экономической стабильности внутри Великобритании — притом что в стране продолжаются ожесточённые споры об оборонных расходах, говорится в материале Bloomberg.

Как сообщают в аппарате премьера, он подчеркнёт в своём выступлении необходимость придать новый импульс отношениям с европейскими странами и укреплять связи в Индо-Тихоокеанском регионе, а также вновь заявит о твёрдом намерении Лондона и дальше оказывать поддержку Украине.