Le Figaro: прокуратура Франции проверит финансирование избирательной кампании Макрона

Французская финансовая прокуратура расширит досудебные расследования по «делу McKinsey» и проверит условия финансирования предвыборной кампании Эммануэля Макрона, пишет Le Figaro. Американскую консалтинговую компанию обвиняют в «фаворитизме» со стороны президента и уклонения от уплаты налогов.
В четверг стало известно, что Национальная финансовая прокуратура Франции расширила начатые 20 и 21 октября досудебные расследования по «делу McKinsey» и проверит условия привлечения этой консалтинговой фирмы к предвыборным кампаниям Эммануэля Макрона в 2017 и 2022 годах, сообщает Le Figaro. В прокуратуре получили множество обращений и жалоб депутатов и отдельных граждан, профсоюзов и ассоциаций на «не соответствующее требованиям ведение счетов избирательной кампании», а также преуменьшение облагаемых налогом данных. Кроме того, следователи будут разбираться, имел ли место «фаворитизм» в отношении McKinsey и его укрывательство.
Хотя в официальном заявлении прокурор по финансовым делам Жан-Франсуа Бонер не называет виновного по имени, единственным публично обвинённым политиком по этому делу остаётся Эммануэль Макрон. В то же время статус президента даёт ему полную неприкосновенность, и поэтому его нельзя привлекать к какому-либо судебному процессу на протяжении действия его мандата.
Согласно недавнему отчёту сената, французское правительство всё чаще прибегает к частным консалтинговым компаниям. Их «влияние на государственную политику» привело к политическим дебатам, которые конкретизировались во время президентской кампании вокруг американского гиганта McKinsey. В результате весной Национальная финансовая прокуратура начала расследование об отмывании денег, которое усугубляется уклонением от уплаты налогов. В ответ на обращение Le Figaro о ведомстве подтвердили, что дело действительно заведено только на компанию McKinsey и рассматривает «вопрос о её налоговом статусе во Франции».
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