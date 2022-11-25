Электрогенераторы и отопление, а не эротика и фильмы — Business Insider о новых тенденциях в электронной коммерции Польши
Украинский конфликт, инфляция и энергетический кризис оказали влияние на интернет-продажи в Польше. Как пишет Business Insider, в среднем покупки подорожали немного — чуть более, чем на 6%, — но в некоторых категориях рост составил более 40%. Также значительно вырос интерес к продуктам, связанным с отоплением.
Как продолжает издание, в интернете, как и офлайн, сильно дорожают продукты питания. В период с января по сентябрь больше всего поднялись цены на масла — на 43%, сразу после них — протеиновые добавки (39%). Гораздо меньше удар по карманам почувствовали кофеманы: они платят на 5% больше.
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