Daily Mail: Великобритания передаст Украине три вертолёта Sea King и 10 тысяч снарядов

17:59
Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ-2022
Сборная Германии потерпела поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
17:59
Ловрен сравнил организацию чемпионата мира в России и Катаре
Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен считает, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году.
17:59
Лукашенко: в НАТО осваивают потенциальный театр боевых действий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал наращивание военного присутствия НАТО у западных границ ОДКБ освоением потенциального театра боевых действий.
17:56
Die Welt: ЕС хочет установить потолок цен на газ, чтобы ослабить разногласия в блоке
Планы Европейского союза по установлению предельной цены на российский газ являются политическим шагом, целью которого значится ослабление разногласий среди стран-участниц объединения. Такое мнение выразил обозреватель Тобиас Кайзер в статье для газеты Die Welt.
17:56
Генсеком ОДКБ с 1 января станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов
Представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года.
17:53
«Ахмат» одержал победу над «Динамо» в Кубке России
«Ахмат» победил «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.
17:48
Посла России вызвали в МИД Молдавии в связи с перебоями в электроснабжении
Российский посол вызван в МИД Молдавии в связи с перебоями в электроснабжении в республике.
17:47
Сборная Японии забила второй мяч в матче ЧМ-2022 с Германией
Нападающий сборной Японии Такума Асано вывел вперёд команду в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Германией.
17:47
Макрон анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах переговорить в ближайшее время с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает AFP.
17:41
Путин: Россия выступает за решение об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия полностью поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами вооружения.
17:40
Глава Норвежской футбольной ассоциации раскритиковала президента ФИФА
Глава Норвежского футбольного союза Лиза Клавенесен выступила против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
17:39
МО России: с подконтрольной Киеву территории вернули 35 российских военных
В Минобороны России сообщили о возвращении с территории Украины 35 российских военных, которым грозила в плену смертельная опасность.
17:39
Карпин — о матче с «Оренбургом»: впечатления неоднозначные
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче Кубка России по футболу.
17:37
Сборная Японии сравняла счёт в матче ЧМ-2022 с Германией
Нападающий сборной Японии Рицу Доан сравнял счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Германии.
17:36
Путин заявил, что коротко обсудил с Пашиняном урегулирование по Карабаху
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что коротко обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
17:35
Путин: ситуация в Афганистане сложная, есть опасность проникновения боевиков в страны ОДКБ
Президент России Владимир Путин назвал сложной обстановку в Афганистане и отметил вероятность проникновения боевиков на территории стран ОДКБ.
17:35
В «Транснефти» сообщили об остановке участка нефтепровода «Дружба» на территории Украины
Участок южной ветки нефтепровода «Дружба» остановлен на территории Украины, заявил советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
17:32
Фомин: США ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в АТР
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что США ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
17:30
В ЦБ сообщили, что мошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в III квартале 2022 года
Кибермошенники похитили у граждан России почти 4 млрд рублей в III квартале текущего года, осуществив денежные переводы без согласия клиентов.
17:29
Германия и Польша обсуждают, где на польской территории разместить системы Patriot
Германия и Польша обсуждают, где именно на польской территории следует разместить немецкую систему противоракетной обороны Patriot, позднее будет обсуждаться количество размещаемых комплексов. Об этом сообщили в немецком Министерстве обороны.
17:28
Футболист сборной Марокко и «Фиорентины» назвал Кокорина фантастическим парнем
Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат высказался о российском форварде Александре Кокорине.
17:27
Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин заявил о намерении проинформировать лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности о ситуации на Украине.
17:23
Путин на саммите ОДКБ поздравил Токаева с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах.
17:22
Президент «Оренбурга»: люди звонят и благодарят, что мы показываем такой открытый футбол
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что болельщики оренбургского клуба благодарят команду за динамичный футбол.
17:21
В сборной Германии объяснили жест игроков с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022
В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Японии.
17:20
Запускавший дроны в Норвегии россиянин приговорён к 90 дням заключения
Суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в запуске беспилотников, к 90 дням тюремного заключения.
17:13
Власти Днепропетровской области сообщили об отключениях света и о перебоях с водой
Власти Днепропетровской области сообщили об отключениях света и о перебоях с водой.
17:13
NYT: поставки систем Patriot Польше увеличат риск вмешательства НАТО в конфликт на Украине
Размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.
17:12
В «Динамо» подтвердили, что Грулёв получил перелом ключицы в матче с «Ахматом»
В пресс-службе «Динамо» сообщили, что нападающий Вячеслав Грулёв получил перелом ключицы во время матча Кубка России с «Ахматом».
17:10
Модрич: сборная Хорватии была лучше Марокко, но мы должны были забивать
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
17:08
В Молдавии возникли проблемы с интернетом и связью из-за отключения электроэнергии
Отключение электроэнергии в Молдавии стало причиной возникших сбоев в работе мобильной связи и интернета.
17:06
ФСБ заявила о пресечении диверсий на военных и энергетических объектах Воронежской области
В ФСБ сообщили о пресечении попытки диверсий на военных и энергетических объектах Воронежской области сторонниками украинских националистов.
17:03
Санду: все госучреждения Молдавии работают для возобновления подачи электроэнергии
Все государственные учреждения Молдавии работают для возобновления подачи электроэнергии, сообщила президент республики Майя Санду.
16:58
Датский футбольный союз может выйти из состава ФИФА
Президент Датского футбольного союза Йеспер Мёллер сообщил, что организация может покинуть состав Международной федерации футбола (ФИФА).
16:58
Синоптик Позднякова рассказала о перспективах ледяных дождей в Москве
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова прокомментировала ситуацию с ледяным дождём в столице.
16:56
Психолог Лобанова посоветовала сменить обстановку для борьбы с эмоциональным выгоранием
Психолог Диана Лобанова дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием.
16:55
На автозаводе «Москвич» планируют произвести 120 тысяч автомобилей в 2025 году
На автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобилями.
16:54
Хмельницкая АЭС отключена от энергосистемы
Хмельницкая атомная электростанция отключена от энергосистемы.
16:54
Синоптик Старков спрогнозировал перепады температуры предстоящей зимой в России
Ведущий синоптик «Гисметео» Леонид Старков рассказал, какой может быть предстоящая зима в регионах России.
16:54
В США предложили Израилю помощь в связи с терактами в Иерусалиме
В США предложили израильскому правительству помощь на фоне терактов в Иерусалиме. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
16:53
Специалист Федорович заявил об обесценивании профессии психолога из-за коучей
Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что профессия психолога начала обесцениваться.
16:51
Поправки о запрете иноагентам проводить митинги приняли во втором чтении
Госдума одобрила во втором чтении поправки о запрете лицам, признанным иностранными агентами, служить в органах МВД и проводить митинги.
16:51
Климатолог Иошпа заявил о приостановке глобального потепления
Климатолог ЮФУ Александр Иошпа прокомментировал ситуацию с глобальным потеплением.
16:51
Германия обыгрывает Японию после первого тайма матча ЧМ-2022
После первого тайма сборная Германии обыгрывает команду Японии в стартовом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
16:50
Диетолог Писарева заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию
Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что сахарозаменители бывают натуральными и синтетическими.
16:50
Гол Хаверца отменён из-за офсайда в матче ЧМ-2022 с Японией
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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В Челябинской области ночные температуры опустятся до -29 °С в выходные
В Челябинской области ожидаются сильные морозы в ближайшие выходные.
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Кадыров: бойцы полка «Север» уничтожили до 200 националистов на Херсонском направлении
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уничтожили до 200 украинских националистов во время отражения атак на Херсонском направлении.
16:44
Диетолог Соломатина рассказала о пользе семечек подсолнечника для нервной системы
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах семечек подсолнечника.
16:44
Влашич рассказал о травме, полученной в матче с Марокко на ЧМ-2022
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о травме, полученной в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Марокко.