В публичных выступлениях глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Милли представляет ситуацию на Украине не так, как в отчётах для Белого дома, зачастую противореча самому себе, заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. В Пентагоне понимают, что у ВСУ заканчивается человеческий ресурс, и потому намекают на необходимость начала переговоров, подчеркнул гость программы.
МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США:По всей линии фронта протяжённостью порядка 900 километров украинцы продолжают достигать успеха. А русские раз за разом терпят поражение. Они проиграли в функциональном плане, с точки зрения стратегии и, повторюсь, тактики.
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я должен воздать должное генералу Милли и его способности неоднократно противоречить самому себе и менять точку зрения в соответствии с тем, что хочет услышать его начальство в политических кругах. В конце концов, в большинстве случаев при подборе председателя Объединённого комитета начальников штабов выбор падает на того, на кого они могут положиться, чтобы он говорил то, что они хотят слышать. Недавно, как вам это было известно на прошлой неделе, Милли нажил себе неприятностей. Когда он посещал Белый дом и Овальный кабинет, где его спрашивали о ситуации, он отмечал два момента: во-первых, украинцы уже достигли того, чего они объективно способны были добиться; во-вторых, сейчас самое время, чтобы прибегнуть к переговорам. Мы должны вести переговоры.
Это, вероятно, правдивые заявления, в которые он искренне верил.
ДУГЛАС МАКГРЕГОР:Естественно! Он знает, что они полностью обескровлены! Их ограниченные контрнаступления сейчас проводятся подразделениями ротного уровня — 90-100 человек с несколькими транспортными средствами. Три месяца назад они осуществляли задачи соединениями численностью 30—40 тысяч человек. Затем, два месяца назад, их число сократилось до 5—8 сотен. Сейчас численность снизилась до групп по 190 человек. На каждого погибшего российского военнослужащего приходится по 8-10 погибших бойцов ВСУ.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Франция продолжает осуществлять «безумные поставки» вооружения Украине, не принимая во внимание нужды собственной армии. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Президент России Владимир Путин заявил о важности повышения суверенитета в условиях санкционного давления, а также о том, что все меры, нацеленные на поддержку агропромышленного комплекса страны, сработали.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила в беседе с RT необходимость федерального закона, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
К дисбалансу в мировом продовольствии привела авантюрная, непрофессиональная политика «некоторых западных стран», заявил президент России Владимир Путин во время мероприятия по развитию отечественной селекции и генетики.
Кандидат медицинских наук, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик назвала средиземноморскую диету самой научно обоснованной.
Группа петербургских парламентариев, в том числе Денис Четырбок, Мария Макарова и Валерий Гарнец, подготовили изменения в ряд федеральных законов и предложили предоставить студентам-сиротам бесплатную юрпомощь.
Заявление ОБСЕ, критикующее организацию президентских выборов в Казахстане, необъективно и ставит под вопрос эффективность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), заявили в Астане.
Более 700 тыс. москвичей присоединились к столичному проекту «Электронный дом» за два года работы. С его помощью горожане узнают необходимую информацию о своём доме, взаимодействуют с УК и соседями, проводят онлайн-собрания собственников.
Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что экспертам МАГАТЭ предоставили сведения, что 19—20 ноября боевики ВСУ вели огонь по Запорожской АЭС из населённого пункта Марганец Днепропетровской области.
Страны Европы и США, которые последние 500 лет считались «гегемонами», постепенно сходят со сцены и уступают лидерство Евразии и странам БРИКС, заявил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Хасан Эрель.
Американские чиновники пытаются заставить основных торговых партнёров России вводить антироссийские санкции и торговый контроль посредством угроз. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.