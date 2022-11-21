Полковник Макгрегор: в освещении украинского конфликта Пентагон выдаёт желаемое за действительное

В публичных выступлениях глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Милли представляет ситуацию на Украине не так, как в отчётах для Белого дома, зачастую противореча самому себе, заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. В Пентагоне понимают, что у ВСУ заканчивается человеческий ресурс, и потому намекают на необходимость начала переговоров, подчеркнул гость программы.

МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США: По всей линии фронта протяжённостью порядка 900 километров украинцы продолжают достигать успеха. А русские раз за разом терпят поражение. Они проиграли в функциональном плане, с точки зрения стратегии и, повторюсь, тактики.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я должен воздать должное генералу Милли и его способности неоднократно противоречить самому себе и менять точку зрения в соответствии с тем, что хочет услышать его начальство в политических кругах. В конце концов, в большинстве случаев при подборе председателя Объединённого комитета начальников штабов выбор падает на того, на кого они могут положиться, чтобы он говорил то, что они хотят слышать. Недавно, как вам это было известно на прошлой неделе, Милли нажил себе неприятностей. Когда он посещал Белый дом и Овальный кабинет, где его спрашивали о ситуации, он отмечал два момента: во-первых, украинцы уже достигли того, чего они объективно способны были добиться; во-вторых, сейчас самое время, чтобы прибегнуть к переговорам. Мы должны вести переговоры.

Это, вероятно, правдивые заявления, в которые он искренне верил.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Естественно! Он знает, что они полностью обескровлены! Их ограниченные контрнаступления сейчас проводятся подразделениями ротного уровня — 90-100 человек с несколькими транспортными средствами. Три месяца назад они осуществляли задачи соединениями численностью 30—40 тысяч человек. Затем, два месяца назад, их число сократилось до 5—8 сотен. Сейчас численность снизилась до групп по 190 человек. На каждого погибшего российского военнослужащего приходится по 8-10 погибших бойцов ВСУ.

Ну и ну!

Дата выхода в эфир 20 ноября 2022 года.