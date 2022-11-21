Judging Freedom: США пора прекратить «охоту на монстров» и строительство империи
СКОТТ ХОРТОН, политический комментатор: Господин судья, печальная правда состоит в том, что Республиканская партия по-прежнему существует в варианте времён Джорджа Буша — младшего. Митч Макконнелл, партийные лидеры в палате представителей и в сенате — все они, как Джон Маккейн (был активным сторонником войны в Ираке. — ИноТВ), и все они хотят зла для человечества. В настоящее время на них нельзя положиться. Это правда — в палате представителей есть и те, кто поддерживает идею «Америка прежде всего», — это Гэри Гейтс, Марджори Тейлор Грин и ещё пара человек. Они, по-видимому, действительно имеют в виду то, что говорят, рассуждая о нескольких вопросах внешней политики. Я не знаю, можем ли мы на них рассчитывать. Но знаю, насколько важно то, что делали Рон Пол и Дональд Трамп. Крайне важно, чтобы у нас были правые лидеры, готовые заявить: «Мы не обязаны заниматься этим! Мы не обязаны верить в это!»
Я думаю, среди республиканцев — членов палаты представителей есть люди, которые верят, что нам не нужно скитаться по миру в поисках чудовищ и истреблять их, нам не нужно заниматься строительством империи. В количественном исчислении таких людей больше, чем точек разногласия между республиканцами и демократами. Если перевес республиканцев в палате представителей составляет шесть мест, то количество сторонников идеи «Америка прежде всего» достигает 20 человек. Поэтому Кевину Маккарти нужно быть осторожным: нужно всего 20 голосов, чтобы объявить место спикера палаты представителей вакантным. Достаточно вспомнить про Ньюта Гингрича.
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