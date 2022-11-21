Judging Freedom: США пора прекратить «охоту на монстров» и строительство империи

Республиканская партия практически не изменила подход к внешней политике и продолжает поддерживать участие США в локальных войнах по всему миру. Против этого выступает лишь несколько человек, подчёркивает комментатор Скотт Хортон в беседе с Эндрю Наполитано, ведущим подкаста Judging Freedom. Большим толчком к сворачиванию имперских амбиций Вашингтона станет принятие резолюций, запрещающих применение вооружённых сил страны без санкции конгресса, подчеркнули собеседники.

СКОТТ ХОРТОН, политический комментатор: Господин судья, печальная правда состоит в том, что Республиканская партия по-прежнему существует в варианте времён Джорджа Буша — младшего. Митч Макконнелл, партийные лидеры в палате представителей и в сенате — все они, как Джон Маккейн (был активным сторонником войны в Ираке. — ИноТВ), и все они хотят зла для человечества. В настоящее время на них нельзя положиться. Это правда — в палате представителей есть и те, кто поддерживает идею «Америка прежде всего», — это Гэри Гейтс, Марджори Тейлор Грин и ещё пара человек. Они, по-видимому, действительно имеют в виду то, что говорят, рассуждая о нескольких вопросах внешней политики. Я не знаю, можем ли мы на них рассчитывать. Но знаю, насколько важно то, что делали Рон Пол и Дональд Трамп. Крайне важно, чтобы у нас были правые лидеры, готовые заявить: «Мы не обязаны заниматься этим! Мы не обязаны верить в это!»



Я думаю, среди республиканцев — членов палаты представителей есть люди, которые верят, что нам не нужно скитаться по миру в поисках чудовищ и истреблять их, нам не нужно заниматься строительством империи. В количественном исчислении таких людей больше, чем точек разногласия между республиканцами и демократами. Если перевес республиканцев в палате представителей составляет шесть мест, то количество сторонников идеи «Америка прежде всего» достигает 20 человек. Поэтому Кевину Маккарти нужно быть осторожным: нужно всего 20 голосов, чтобы объявить место спикера палаты представителей вакантным. Достаточно вспомнить про Ньюта Гингрича.

СКОТТ ХОРТОН: Верно, пусть так, если они хотят играть жёстко. Ещё один момент, господин судья: сейчас инициатива у конгрессменов-республиканцев, поддерживающих идею «Америка прежде всего». У нас в палате представителей и в сенате сейчас рассматриваются активные резолюции о военных полномочиях: H.J.Res.87 и S.J.Res.56 (резолюции о выводе Вооружённых сил США из Йеменской Республики, участие которых в боевых действиях между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и хуситами не было санкционировано конгрессом. — ИноТВ). Их принятие сделает незаконной поддержку войны саудитов против Йемена со стороны Байдена. Такой шанс выпадает раз в жизни. Если эти предложения удастся провести через палату представителей в этом или следующем месяце в период «переходного конгресса» — это будет огромным сдвигом в нашем деле. Вы, господин судья, и все, кто нас смотрит, зайдите на сайт 833StopWar.com, там изложены некоторые тезисы по вопросу вооружённых конфликтов, а также некоторые положения для ведения дискуссии в конгрессе. Это также номер, по которому можно позвонить нам: 833-Stop-War — он соединяет вас напрямую с сенаторами и конгрессменами, за которых вы голосовали, чтобы вы могли выразить поддержку в отношении этих резолюций о военных полномочиях.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2022 года.