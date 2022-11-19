«Столько мяса, как раньше, больше не будет»: немцев предупредили о новом кризисе

Представители немецкой мясной промышленности предупреждают о возникновении в стране перебоев в снабжении мясом, в особенности свининой. Как сообщает Die Welt, по мнению экспертов, из-за политики нынешних властей через несколько месяцев опустеют полки магазинов, а тот товар, который будет в наличии, подорожает до 40%.

Представители мясной промышленности Германии предупреждают о возникновении перебоев в снабжении мясом, в особенности свининой. Как пишет Die Welt, начальник отдела продаж мясокомбината Westfleisch и член правления Союза мясной промышленности Хуберт Келлигер предсказывает, что через четыре, пять или шесть месяцев в стране опустеют полки в магазинах.

Он объясняет ситуацию так: из-за неблагоприятных рамочных условий многие животноводы закрывают дело или сокращают поголовье свиней. Это, естественно, «приведёт к тому, что в ближайшие месяцы на прилавках будет меньше товара» — и цены вновь значительно вырастут: «Составит ли рост 20, 30 или 40 процентов, сегодня сказать нельзя. Но цены возрастут заметно».

Ответственными за это считают политиков.

«Нынешнее федеральное правительство предпочло бы вообще уничтожить животноводство и перевести питание населения на овощи и овсяные хлопья», — шутит Келлигер, намекая на высказывания федерального министра сельского хозяйства Джема Оздемира. По мнению министра, животноводство необходимо сократить на 50% ради благополучия животных и защиты климата.

По словам Келлигера, это лишает животноводов необходимой поддержки и, прежде всего, перспектив. Ничего не продвигается в строительном законодательстве, касающемся новых и улучшенных стойл.

«Там тупо разрабатываются партийные программы», — возмущается Келлигер. При этом, по его словам, общественная реальность требует совершенно иного.

Представители мясной индустрии не оспаривают того положения, что в последние годы вегетарианство и веганство становятся всё популярнее.

«Но факт и то, что более 90 процентов жителей Германии по-прежнему покупают и едят мясо», — говорит Келлигер, ссылаясь на исследования покупательского поведения населения.

Соответственно, важно производить мясо внутри страны. Но сегодня Германия движется в совершенно ином направлении. И это Келлигер считает опасным, потому что возникают новые формы зависимости: «Мы сейчас находимся в той точке, когда сможем точно подсчитать, с какого года мы больше не сможем снабжать сами себя мясом». Таким образом Германия совершает ту же ошибку, что и при обеспечении энергоносителями.

«Действительно, уже сейчас растёт доля мяса и колбасных изделий, поступающих из-за границы. Германия стала самым большим импортёром мяса в Европе», — говорит Гереон Шульце-Альтхоф, председатель правления Союза немецкой мясной промышленности и главный менеджер по развитию и качеству на мясокомбинате Tönnies.

Он считает, что отрасль сейчас находится на переломе: «Велика опасность того, что мы параллельно с энергетическим кризисом скатываемся и в кризис продовольственный».

По его мнению, политики в нынешней геополитической ситуации должны понимать, насколько важно самообеспечение страны продовольствием.

«Тем не менее в сфере мяса и мясных продуктов мы легкомысленно уступаем наше место на рынке другим», — негодует Шульце-Альтхоф.

«Столько мяса, как раньше, больше не будет», — предупреждает Келлигер.