«Столько мяса, как раньше, больше не будет»: немцев предупредили о новом кризисе
Представители мясной промышленности Германии предупреждают о возникновении перебоев в снабжении мясом, в особенности свининой. Как пишет Die Welt, начальник отдела продаж мясокомбината Westfleisch и член правления Союза мясной промышленности Хуберт Келлигер предсказывает, что через четыре, пять или шесть месяцев в стране опустеют полки в магазинах.
Он объясняет ситуацию так: из-за неблагоприятных рамочных условий многие животноводы закрывают дело или сокращают поголовье свиней. Это, естественно, «приведёт к тому, что в ближайшие месяцы на прилавках будет меньше товара» — и цены вновь значительно вырастут: «Составит ли рост 20, 30 или 40 процентов, сегодня сказать нельзя. Но цены возрастут заметно».
«Действительно, уже сейчас растёт доля мяса и колбасных изделий, поступающих из-за границы. Германия стала самым большим импортёром мяса в Европе», — говорит Гереон Шульце-Альтхоф, председатель правления Союза немецкой мясной промышленности и главный менеджер по развитию и качеству на мясокомбинате Tönnies.
Он считает, что отрасль сейчас находится на переломе: «Велика опасность того, что мы параллельно с энергетическим кризисом скатываемся и в кризис продовольственный».
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