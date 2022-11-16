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Focus: «бьют по конкурентам» — Германия теряет миллиарды из-за американских санкций

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Санкции против России, Ирана и Китая дорого обходятся немецкой экономике, пишет журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus Online. В 2022 году только товарооборот ФРГ с Россией просел более чем на €10 млрд. Между тем, США давят на Берлин, призывая сменить курс в отношении Китая, с которым у Германии выстроены очень плотные торговые связи.
Focus: «бьют по конкурентам» — Германия теряет миллиарды из-за американских санкций
AP

Экономические санкции стали излюбленным инструментом, для того чтобы затруднить другим странам ведение боевых действий, предотвратить создание ядерного оружия или сбить экономический рост конкурентов, пишет писатель и журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus Online.

Как отмечает автор, с марта 2014 года страны Запада ввели против России 12 747 различных штрафных мер. Лидерами по числу введённых антироссийских санкций стали США, Канада, Швейцария и Великобритания. Кроме того, под прицелом западных санкций оказались такие страны, как Иран и Китай. В частности, США ввели визовые ограничения и санкции против ряда китайских чиновников, обвинив Пекин в притеснении уйгуров и других меньшинств.
 
Политика санкций имеет больше влияния на немецкую внешнюю торговлю, отмечает Штейнгарт. В 2021 году объём торговли между ФРГ и Россией составлял €59,7 млрд, а с января по сентябрь 2022 года он составил лишь €41,7 млрд. Товарооборот Германии с Ираном в 2022 году составил всего €1,5 млрд (для сравнения, в 2010 году он превышал €4,7 млрд).
 
Однако наибольшие потери Германия рискует понести от возможных нарушений в торговле с Китаем, пишет автор. Даже если взаимный товарооборот между двумя странами снизится всего на 10%, в абсолютном выражении это будет означать потерю десятков миллиардов евро. Между тем правительство ФРГ испытывает давление со стороны Вашингтона, призывающего Берлин сменить свой курс в отношении Китая.
 
Как отмечает Штейнгарт, американцы уже привыкли распространять свои санкционные решения на своих союзников: это называется «экстратерриториальный режим санкций». В рамках такого режима американским компаниям запрещается вести дела с немецкими компаниями, не присоединившимися к американским санкциям.  
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