Le Figaro: у Франции амбициозная новая стратегия безопасности, но денег может не хватить

Франция разработала новую Стратегию национальной безопасности, которая оценивает современные риски и ситуацию. Однако, как пишет обозреватель Le Figaro, к это стратегии есть ряд вопросов, и в том числе они связаны с финансовой стороной.

После падения Берлинской стены и развала СССР стало казаться, что война больше невозможна, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Но после февраля этого года всё изменилось, и, помимо острого конфликта на Украине, происходит гибридное противостояние России и Европы, ядерный шантаж, энергетический и продовольственный кризис, манипулирование миграционными потоками, кибератаки, дезинформация, поддержка популистских движений, дестабилизация Африки и Ближнего Востока.

«Война не только возвращается — она меняет свою природу и выходит за свои пределы: это больше не монополия военных, но она вовлекает всю нацию в целом», — пишет автор статьи. Поэтому Франция и приняла новую Стратегию национальной безопасности, которая имеет отношение и к её военной программе, и к новой концепции НАТО, а также к принятому в марте «Стратегическому компасу» ЕС.

В стратегии безопасности первым делом говорится про противостояние между демократиями и авторитарными империями. В частности, Франция уже находится в конфронтации с Россией, и ситуация обостряется с Китаем, поскольку Москва и Пекин вместе работают над созданием «постзападного мира». В то же время кризис демократии и уход Соединённых Штатов со своих лидерских позиций открывают возможности для исламистов по всему миру. Возникают новые точки конфликта в космосе, в киберпространстве или за морские ресурсы. Наконец, были разрушены институты и правила, созданные для ограничения насилия, равно как и договоры о контроле над вооружениями.

Чтобы ответить на эти вызовы, Франция задалась целью укрепить свою автономию, развивать оборонные потенциалы в рамках Европы и НАТО и стабильность международной системы, в частности обеспечивать безопасность в Африке. И, помимо сугубо военных задач, Париж намерен укреплять своё влияние через дипломатию. Также в стратегии говорится про модернизацию ядерного сдерживания, способность вести высокоинтенсивные боевые действия, утверждение в качестве первоклассного киберактора, ответ на гибридные угрозы, устойчивость нации, мобилизацию экономики для обороны.

Эта новая стратегия показывает, что Франция хочет адаптироваться к переменам в мире, в котором война снова стала возможной, а модель армии, основанной на ядерном сдерживании и на силах для асимметричных конфликтов, устарела. Впрочем, у автора статьи есть ряд вопросов к этой стратегии.

Первый вопрос относится к тому, что Франция претендует на роль силы равновесия. Но, по словам автора статьи, Франция должна всегда стоять на стороне демократии. Он считает, что как раз из-за попыток балансировать между силами, «которые представляют экзистенциальную угрозу для Франции и ведут против неё безжалостную гибридную войну», и не удалось предвидеть конфликт на Украине.

Журналист также отмечает, что в новой стратегии слишком осторожно оцениваются риски в отношении региональных держав, которые могут легко использовать вакуум, оставшийся после ухода Штатов. Среди них он называет Иран, Саудовскую Аравию и Турцию, и они, по мнению автора статьи, легко могут прибегнуть к вооружённой силе, чтобы добиться своих целей.

Стратегия Франции по-прежнему будет разрываться между стремлением к стратегической автономии и участием в НАТО и ЕС. НАТО расширяется, благодаря вступлению Финляндии и Швеции. Однако его ослабляет разворот США в сторону Азии. При этом, как отмечает автор статьи, ставка на европейский суверенитет заранее проигрышна, ведь Германия задалась целью стать главным партнёром США и НАТО в Европе.

Но главная проблема заключается в том, что новая стратегия не согласуется с финансовой стороной планов армии на 2024—2030 годы. По словам автора статьи, в соответствии со стратегией нужно вкладывать деньги в оборону, закупать беспилотники, инструменты ПВО, кибербезопасности, боеприпасы, увеличивать армию, переориентировать госрасходы на обеспечение безопасности. «Однако это не совместимо ни с долгом в размере 114 процентов ВВП, ни с застопорившейся системой принятия решений».

Франция может распространять безопасность в мире, если она сама способна обеспечить свою безопасность при любых обстоятельствах. Но в нынешней ситуации ей, возможно, придётся приспосабливать амбиции к нехватке ресурсов. «Поэтому перевооружение как никогда обусловлено экономическим, финансовым, политическим и нравственным восстановлением нации», — пишет обозреватель Le Figaro.