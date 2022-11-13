Newsweek: Джо Байден снова перепутал Камбоджу с Колумбией

В ходе саммита стран — участниц АСЕАН Джо Байден во второй раз перепутал Камбожду, где проходит встреча, с Колумбией, сообщает Newsweek. Ту же ошибку американский лидер допустил во время встречи с журналистами, перед тем как отправиться на конференцию по климату в Египте, напоминает автор статьи.

Президент США Джо Байден находится в Пномпене, Камбоджа, на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в преддверии поездки на индонезийский остров Бали на встречу лидеров стран G20. Визит главы Белого дома начался неудачно: в своей речи он по ошибке выразил благодарность «премьер-министру Колумбии», перепутав названия стран, сообщает Newsweek.



Пост председателя АСЕАН в настоящее время занимает премьер-министр Камбоджи Хун Сен, а Колумбия, возглавляемая президентом, конечно, не состоит в рядах азиатской региональной организации. Между тем Байден путает Камбоджу и Колумбию уже во второй раз: в четверг, выступая перед журналистами, он сказал: «…Я отправляюсь сначала в Каир… затем еду в Колумбию», но потом поправился, добавив, «я имею в виду Камбоджу», напоминает издание.



По информации Белого дома, Байден выразил обеспокоенность в связи с присутствием китайских военных на военно-морской базе Реам в Камбодже, пожелав большей прозрачности в отношении деятельности КНР в регионе. Он также высказался по вопросу соблюдения прав человека в стране. «Президент… призвал освободить активистов, задержанных по политически мотивированным обвинениям, в том числе американо-камбоджийского гражданина Сенга Тери», — сообщается в комментарии.



Ранее в Пномпене страны АСЕАН подписали соглашение о сотрудничестве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Ожидается, что украинский вопрос будет в центре внимания саммита G20, а Байден должен впервые встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Отношения Вашингтона и Пекина значительно ухудшились в последнее время из-за ситуации с Тайванем и запрета американской администрации на продажу Китаю передового оборудования для производства компьютерных микросхем. При этом положение президента США остаётся относительно прочным, поскольку промежуточные выборы в конгресс, не принёсшие полной победы республиканцам, стали самыми удачными для лидера от демократов за последние 24 года, пишет Newsweek.