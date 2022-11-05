Guardian: «это безумие должно прекратиться» — после покушения на экс-премьера Пакистан охватили протесты

Сторонники бывшего премьер-министра Имрана Хана вышли на улицы городов Пакистана, требуя отставки действующего правительства, сообщает The Guardian. Как и сам Хан, его сторонники обвиняют премьер-министра Шехбаза Шарифа в заговоре с целью не допустить политика к власти. Однако Хан намерен продолжать политические марши, после того как полностью оправится от ранений, полученных в ходе покушения.

Сотни полицейских спешно заняли позиции у перекрёстка, соединяющего столицу Исламабад с соседним Равалпинди, когда в пятницу группа протестующих жгла древесину и скандировала лозунги. Протестующие забросали полицейских камнями, полиция ответила слезоточивым газом. Вскоре протестующие разошлись, и полиция вновь открыла перекресток для движения транспорта.

Как отмечает The Guardian, этот кратковременный инцидент стал одним из многих в городах Пакистана, который охватили протесты сторонников Имрана Хана после покушения на бывшего премьер-министра. В результате нападения на конвой Хана в ходе марша оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» в четверг один человек погиб и не менее 10 получили ранения, что значительно повысило ставки в политическом кризисе, в который страна погрузилась после отстранения политика от власти в апреле.

В пятницу из инвалидного кресла в больнице Лахора Хан обвинил в причастности к заговору с целью его убийства своего преемника на посту премьера Шехбаза Шарифа, министра внутренних дел Рану Санауллаха и старшего армейского командира. «Эти трое решили убить меня», — заявил Хан в первом публичном выступлении после нападения, добавив, что в нём участвовали два вооружённых человека. Политик не привёл никаких доказательств своих утверждений, а правительство отрицает свою причастность, возлагая вину за покушение на вооружённого экстремиста.

Экс-премьер вновь призвал к проведению выборов, добавив, что как только полностью поправится, отправится в марш в сторону Исламабада. Однако правительство Шарифа дало понять, что выборы пройдут в соответствии с графиком в 2023 году, отвергнув идею проведения досрочного голосования.

По словам Хана, в него стреляли четыре раза, по два раза в каждую ногу. Врач, находившийся с ним в палате, заявил, что его ранили дважды в правое бедро и дважды в левое бедро, а также у него перелом левой голени.

«Мы хотим свободы от коррумпированных политиков и не уйдём, пока Шехбаз Шариф не уйдёт в отставку, — сказал 18-летний протестующий Али Шер, размахивая флагом с изображением Хана. Шер уверен, что за нападением на бывшего премьера стоит Шариф, который состоит в заговоре с целью не допустить Хана к власти. — Они хотели убить его, но нападение на него не убьёт наш дух свободы».

Владелец магазина из Наушеры Нур Хан, который проехал несколько часов, чтобы присоединиться к акции протеста в Равалпинди, отметил, что, хотя не очень разбирается в политике, он убеждён, что бывший премьер «всегда прав». «В Наушере тоже проходят протесты, но я приехал сюда, чтобы протестовать против того, что случилось с Ханом, и изгнать это правительство», — добавил пакистанец.

В Лахоре группы протестующих жгли покрышки и блокировали основные дороги. Протестующие также забросали камнями офис губернатора провинции Пенджаб, перекрыли дороги в городе Пешавар на северо-западе и в Карачи — на юге Пакистана.

Ещё один сторонник Хана в Равалпинди Шах Халид заявил, что военные должны перестать вмешиваться в политику. По его словам, будущее Пакистана должны решать его граждане, а не военные или заговоры.

В беседе с The Guardian военнослужащий, которого отправили для поддержания порядка на протестах с границы страны, призвал Хана и Шарифа сесть и провести переговоры, чтобы «стабилизировать» напряжённую ситуацию. «Это безумие должно прекратиться», — предупредил военный, пожелавший не раскрывать свою личность.