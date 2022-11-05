Die Welt: лидер немецких зелёных призвала пустить на восстановление Украины замороженные российские активы

Сопредседатель немецкой партии зелёных Рикарда Ланг призвала приступить к восстановлению Украины уже сейчас. И задействовать для этого замороженные на территории Европы российские активы. «С юридической точки зрения это нелегко организовать, но во всяком случае это было бы справедливо. Здесь нужно искать пути», — передаёт слова политика издание Die Welt.
Нужно приступить к восстановлению Украины уже сейчас, заявила в интервью Die Welt сопредседатель немецкой партии зелёных Рикарда Ланг. По её словам, Россия пытается перевести ход боевых действий с Донбасса на другие части страны, и именно поэтому уничтожает критически важные элементы инфраструктуры, например системы теплоснабжения и электростанции. «Это может привести к гуманитарной катастрофе, — предостерегает она. — Поэтому речь идёт не только о поставках оружия, которые мы продолжаем поддерживать».
«Нам нужно снабдить страну также генераторами и установками для очистки воды. Сейчас нужно существенно ускорить гуманитарную помощь и восстановление. И если это возможно, за российские деньги, — призвала Ланг. — В одной только Германии российских активов заморожено более чем на несколько миллиардов евро, например, активов российских олигархов. Общеевропейская сумма гораздо больше. Я считаю, что эти активы нужно задействовать для восстановления Украины».
По её словам, глава Кремля Владимир Путин и его окружение несут ответственность за происходящее на Украине, поэтому они и должны расплачиваться: «С юридической точки зрения это нелегко организовать, но во всяком случае это было бы справедливо. Здесь нужно искать пути». Поддержка Украины — это «вопрос разумности и международного права», пояснила она: «Путин внимательно следит за тем, как долго продлится солидарность с Украиной. Если она пошатнётся, это станет чётким стимулом для авторитарных государств этого мира. Боевые действия продлятся ещё долго, последствия ощутим и мы». «Но я убеждена: мы не дрогнем. Это наша обязанность перед людьми на Украине. И в наших интересах, чтобы Украина состоялась как самостоятельное государство», — заключает Ланг.
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