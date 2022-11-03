Очевидная попытка убийства — CBS NEWS о покушении на бывшего пакистанского премьера

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил ранение в ногу после обстрела неизвестным его машины на политическом марше, сообщает CBS NEWS. Телеканал отмечает, что, хотя старший вице-президент партии Хана «Движение за справедливость» Фавад Чодри назвал нападение «очевидной попыткой убийства» политика, ранение не представляет угрозы для его жизни.

Неизвестный обстрелял автомобиль, в котором ехал бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан на политическом марше его сторонников в городе Гуджранвала. Как CBS News сообщили представители политика, он получил ранение в стопу или голень и оно не представляет угрозы для жизни. Экс-премьера доставили для лечения в больницу в Лахоре.

По данным телеканала, в результате нападения ранения также получили около десятка членов окружения Хана. Нападавшего быстро задержали и передали властям люди, собравшиеся посмотреть на политика.

Старший вице-президент политической партии Хана «Движение за справедливость» Фавад Чодри назвал нападение «очевидной попыткой убийства» бывшего премьера. «Если бы стрелявшего не остановили находившиеся там люди, всё руководство партии было бы уничтожено», — заявил Чодри.

Как напоминает CBS News, Хан совершал длительную поездку из Лахора в Исламабад с остановками в крупных городах в рамках своей предвыборной кампании. Инцидент произошёл примерно на половине поездки. Цель марша Хана — призвать правительство провести досрочные выборы.

В августе полиция Пакистана выдвинула обвинения в терроризме против Хана, который для Пакистана является «противоречивой» фигурой. В апреле его отстранили от власти, после того как парламент Пакистана вынес ему вотум недоверия. Обвинения подогрели политическую напряжённость в и без того разделённой стране, однако не помешали пытающемуся вернуться на пост Хану провести ряд предвыборных мероприятий.