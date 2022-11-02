Обозреватель WT: пытаясь помочь профсоюзам и своей партии, Байден нарушает своё предвыборное обещание не повышать налоги для работников
Министерство труда США и Национальный совет по трудовым отношениям недавно предложили новые правила, которые повысят налоги и поставят под угрозу бизнес-модели, на которые полагаются десятки миллионов американцев для заработка на жизнь.
По мнению автора, администрация Байдена должна отозвать предложенные правила и сосредоточиться на политике, которая поможет семьям оправиться от самой высокой за последнее поколение инфляции.
Предложенная Министерством труда инициатива принуждает американцев, не желающих иметь начальника, обзавестись таковым, говорится в статье.
Согласно действующему законодательству, независимые подрядчики выполняют задачу или проект и представляют результат физическому или юридическому лицу за оплату. В отличие от обычных сотрудников, независимые подрядчики могут свободно устанавливать свои собственные графики, определять свою рабочую нагрузку и могут зарабатывать себе на жизнь, не нуждаясь в начальнике, поясняет автор.
Новое правило, предложенное Министерством труда, вынудит независимых подрядчиков реклассифицироваться в сотрудников типа W-2, то есть в работников, «экономически зависящих» от организации, которая им платит.
Фрилансеры бывают самых разных видов: сантехники, переводчики, клоуны, водители Uber, программисты, фокусники и Санта-Клаусы в гипермаркетах, — это лишь некоторые из «бесчисленных профессий» для работы в качестве независимого подрядчика.
По данным Бюро трудовой статистики, предлагаемое властями США правило игнорирует тот факт, что менее 1 из 10 независимых подрядчиков хотят переходить в категорию обычных работников.
Первоначально Министерство труда дало общественности всего 46 дней на то, чтобы прокомментировать новое правило, а затем отодвинуло крайний срок ещё на 15 дней, отправив тем самым сигнал о том, что ведомство не интересует мнение десятков миллионов людей, которые будут вынуждены переклассифицироваться в соответствии с новым стандартом.
Эта новая инициатива также приведёт к увеличению налогов у переклассифицированных работников. Так, недавнее исследование Tholos Foundation показало, что массовая переклассификация независимых подрядчиков повысит налоги примерно для 33 млн американцев.
При этом более 96% переклассифицированных работников зарабатывают менее $400 тыс. в год. Таким образом будет нарушено предвыборное обещание президента США Джо Байдена не повышать налоги для работников, зарабатывающих менее этой суммы.
Как поясняет Хеберт, принуждая независимых подрядчиков вступать в профсоюзы, администрация Байдена хочет помочь последним, поскольку те являются одним из крупнейших источников средств для предвыборной кампании Демократической партии.
В 2020 году профсоюзы потратили $1,8 млрд на политику и лоббирование, из которых $1,4 млрд поступили непосредственно из взносов работников. Почти 90% из $260 млн, которые профсоюзы потратили на федеральные выборы в 2020 году, досталось демократам.
«Сейчас не время для демократов играть в политику с малым бизнесом и экономикой. Администрация Байдена должна отменить эти правила», — пишет в завершение статьи Том Хеберт.
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