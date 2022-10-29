Тьери Бретон: в ЕС «птичка» Маска будет летать по европейским правилам

Тьерри Бретон, европейский комиссар по внутреннему рынку, предупредил Илона Маска, недавно завершившего процесс покупки Twitter, что миллиардеру придётся соблюдать новые цифровые правила Европейского союза. Гендиректор Tesla и SpaceX, ранее называл себя «абсолютистом свободы слова» и заявлял, что хочет превратить Twitter в «цифровую городскую площадь» с минимальными ограничениями на то, что могут писать пользователи. Это внесёт соответствующие коррективы в процесс модерации контента в соцсети, что станет ключевой проблемой для европейских регуляторов, цель которых — не допустить разжигание ненависти и распространение дезинформации на крупных онлайн-платформах, подчёркивает CNBC.

«В Европе «птичка» будет летать по нашим правилам» — так Тьери Бретон прокомментировал твит Маска об «освобождении» социальной сети с узнаваемым бело-голубым логотипом-птичкой. Бывший генеральный директор французской Atos — ИТ-фирмы в области консалтинга, а ныне еврокомиссар, считается главным архитектором цифровых реформ в Европейском союзе. Закон о цифровых рынках нацелен на сдерживание монопольного доминирования интернет-гигантов, а Закон о цифровых услугах обязывает крупные технологические компании иметь надёжные механизмы модерации контента, чтобы быстро удалять незаконные материалы, содержащие разжигание ненависти, подстрекательство к терроризму либо сексуальное насилие над детьми. Эти меры — часть плана ЕС по регуляции сферы больших технологий, отмечает автор материала.

Ожидается, что новые правила Евросоюза вступят в силу к 2024 году. За нарушения компании могут быть оштрафованы на сумму до 6% от годового дохода. Маск в свою очередь заявил, что не допустит противозаконный контент на новоприобретённой платформе, а ранее, в ходе встречи с Бретоном, заверил комиссара, что новое законодательство «точно соответствует» его мышлению. Сейчас регулирующие органы по обе стороны Атлантического океана обеспокоены тем, что новый владелец Twitter может, например, разрешить бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в соцсеть: ранее сообщалось, что Маск намерен отменить пожизненные блокировки пользователей на платформе, напоминает автор статьи.