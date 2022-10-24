Press TV: в армии США продолжает расти число самоубийств

04:26
Blick: пятеро россиян попросили власти Швейцарии исключить их из санкционных списков
Пятеро граждан России обратились к властям Швейцарии с просьбой исключить их из санкционных списков.
04:10
Глава ЦБ Египта заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару
В ЦБ Египта работают над индексом египетского фунта для последующего отказа от привязки нацвалюты к доллару, заявил глава египетского регулятора Хасан Абдалла.
04:03
В МИД ФРГ заявили, что санкции ЕС против Ирана не повлияют на ядерную сделку
Введённые против Ирана санкции Евросоюза за якобы поставки беспилотников России не повлияют на ядерную сделку, заявили в МИД ФРГ.
03:39
В Госдепе США не поверили заявлениям о возможном применении Киевом «грязной бомбы»
В Вашингтоне не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы», заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
03:27
Пелоси анонсировала своё участие в форуме «Крымская платформа» в Хорватии
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что примет участие в форуме «Крымская платформа» в Хорватии.
03:10
ТАСС: причиной крушения Су-34 в Ейске стали попавшие в двигатели птицы
Причиной крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске стали попавшие в двигатели птицы, что привело к возгоранию самолёта.
03:04
NYT: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
Украинский чиновник заявил, что Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками.
02:40
Посол Украины в Ирландии назвала неприемлемым отсутствие жилья для украинских беженцев
Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько назвала неприемлемым отсутствие жилья для украинских беженцев в стране.
02:24
Экс-кандидат в президенты Франции назвала США основным бенефициаром конфликта на Украине
США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, заявила в интервью израильскому телеканалу i24news экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль.
02:07
Грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС перед затоплением
Грузовой корабль «Прогресс МС-19» покинул МКС 24 октября перед затоплением — грузовик проработал на станции более восьми месяцев, заявили в «Роскосмосе».
01:49
Хави: Дембеле решил исход матча с «Атлетиком»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетиком» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
01:48
Главред RT Симоньян объявила о прекращении сотрудничества с Антоном Красовским
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении сотрудничества с журналистом Антоном Красовским из-за его высказывания о детях.
01:35
Феттель признан гонщиком дня на Гран-при США
Немецкий пилот Aston Martin Себастьян Феттель был признан гонщиком дня на Гран-при США.
01:28
Замглавы МИД России Рябков назвал невозможной договорённость о демилитаризации ЗАЭС
Россия не может не охранять Запорожскую АЭС и не обеспечивать её безопасность, договорённости о демилитаризации невозможны, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
01:24
Моуринью: поздравляю «Наполи», хотя и чувствую, что победа не была заслуженной
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
01:10
Слишкович: Абаскаль невероятно важен для команды своей энергией и характером
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
01:09
Полиция начала проверку после конфликта с участием певца Витаса
Полиция Москвы организовала проверку на фоне конфликта между двумя мужчинами в караоке-клубе в центре российской столицы, заявили в пресс-службе московского управления МВД России.
01:00
Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили высший код авиаопасности
Камчатскому вулкану Безымянный присвоили красный, высший код авиаопасности после того, как столб пепла поднялся на высоту 10 тыс. м.
00:57
Red Bull досрочно выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»
Red Bull гарантировал себе победу в Кубке конструкторов «Формулы-1» благодаря победе Макса Ферстаппена на Гран-при США.
00:48
Ферстаппен: посвящаем эту победу Дитриху Матешицу
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу на этапе Гран-при США в рамках «Формулы-1».
00:37
КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи
В КНДР открыли огонь из РСЗО в ответ на выстрелы со стороны южнокорейских военных по катеру Северной Кореи, который пересёк морскую границу.
00:29
Le Parisien: Мбаппе может получить €630 млн по контракту с ПСЖ
Стали известны детали соглашения между «Пари Сен-Жермен» и форвардом Килианом Мбаппе.
00:25
МО России: в Киеве готовят военную провокацию с гибелью собственных граждан
Киевский режим готовит очередную провокацию с гибелью собственных граждан, для того чтобы обвинить в военных преступлениях Москву, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
00:16
«Манчестер Сити» проявляет интерес к хавбеку «Челси» Хаверцу
Хавбек «Челси» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
00:12
Ферстаппен выиграл Гран-при США «Формулы-1» в Остине
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл в 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Остине и взял Гран-при США.
00:03
Крянин: я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о возможном выступлении российских спортсменов на международных стартах под нейтральным статусом.
00:00
Группа учёных из ФРГ заявила о свидетельствах лабораторного происхождения коронавируса
Трое немецких учёных утверждают, что их группа нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, сообщил портал германского телеканала n-tv.
23:57
«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче Примеры
«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
23:55
Фон дер Ляйен и Шольц намерены инициировать «план Маршалла» для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой разработать «план Маршалла» для Украины.
23:39
«Наполи» с минимальным счётом обыграл «Рому» в матче Серии А
«Наполи» в гостях победил «Рому» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
23:39
IRNA: Иран поставит в Россию 40 газовых турбин
Директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади сообщил, что исламская республика поставит России 40 газовых турбин. Об этом пишет агентство IRNA.
23:36
«Лилль» дома победил «Монако» в матче Лиги 1, Головин отыграл весь матч
«Лилль» на своём поле взял верх над «Монако» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
23:24
Французский политик Филиппо заявил о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Президент США Джо Байден со своей командой готов «взорвать» ситуацию на Украине ради победы на промежуточных выборах в ноябре, считает французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
23:18
Пименов: если Галактионов реализует свои мысли в «Локо», может получиться хороший симбиоз
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова в московский клуб.
23:04
Sky News: Борис Джонсон выбыл из гонки за пост премьера Британии
Экс-премьер Британии Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост лидера консерваторов и главы правительства, сообщает Sky News.
23:00
Вайцеховская рассказала, кто стал открытием первого этапа Гран-при России
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась эмоциями от первого этапа Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».
22:54
Зеленский попросил мэров городов Украины не тратить электроэнергию зря
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров городов следить за количеством потребляемой электроэнергии.
22:46
Попова: ещё никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой
Тренер и хореограф Бетина Попова поделилась эмоциями от победы Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».
22:40
Глава Пентагона в разговоре с Шойгу «отверг предлоги России для эскалации» на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу «отверг любые предлоги России для дальнейшей эскалации» на Украине, сообщили в американском оборонном ведомстве. Остин также заявил коллеге о важности продолжения контактов на фоне СВО.
22:27
Тарханов: ничего удивительного не вижу в том, что «Оренбург» отобрал очки у ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
22:22
Программу льготного автокредитования расширят на пенсионеров и военнослужащих
Минпромторг расширит программу льготного автокредитования, добавив в неё пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
22:19
Нагайцев: «Торпедо» подвела реализация, «Ахмат» оказался более удачливым
Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Юрий Нагайцев поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».
22:12
Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками»
Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что красно‑белым не хватало главного тренера Гильермо Абаскаля в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».
22:09
Сенатор Бондарев: если США заморозят помощь Украине, Киев может решиться на переговоры
Военная помощь США Украине может быть прекращена в случае победы республиканцев на выборах в американский конгресс, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
22:04
Кавазашвили: «Химки» не в состоянии сопротивляться
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
21:58
Мелёшин подтвердил информацию о продлении контракта со «Спартаком»
Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о ситуации с продлением контракта со столичным клубом.
21:53
Ташуев: матч с «Торпедо» получился крайне тяжёлым
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».
21:53
Вице-премьер Молдавии предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике
Молдавия с 24 октября начнёт испытывать дефицит электроэнергии, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
21:44
Алиев считает, что он на верном пути после победы на этапе Гран-при России
Дмитрий Алиев прокомментировал свою победу на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию — «Золотой конёк Москвы».
21:36
Бывший глава МИД Словении Логар лидирует на президентских выборах
Бывший глава МИД Словении, депутат Словенской демократической партии Анже Логар лидирует на президентских выборах в стране после обработки 64% бюллетеней.