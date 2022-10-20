WP: правительство США скрывает, что американские отставные военные работают на другие страны

Журналисты The Washington Post выяснили, что сотни американских отставных военных работают на другие страны и получают за свои услуги немалые деньги. Множество генералов и адмиралов с 2015 года устроились на работу в качестве подрядчиков и консультантов для иностранных правительств, зарабатывая на военном опыте и политическом влиянии, а американское руководство засекречивает эту информацию.

Американцы, работающие на федеральное правительство, которые также получают деньги — или вознаграждения — от иностранных держав, впервые за много лет стали проблемой при президенте Дональде Трампе, когда его самого и некоторых чиновников в его администрации обвинили в нарушении существующих правил. Те же правила распространяются на военнослужащих в отставке, хотя эти бывшие военнослужащие не подвергаются такой тщательной проверке. The Washington Post решила узнать, как они ищут работу у иностранных правительств.

Издание подало в суд на Пентагон и Государственный департамент, чтобы получить данные о работе за границей, которую искали бывшие американские военнослужащие, включая тип работы, вознаграждение и страны-наниматели. На данный момент получено более 4000 страниц документов, в том числе дела около 450 отставных американских военных, уволившихся из сухопутных войск, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты. Правительство сопротивлялось обнародованию таких данных, ссылаясь на закон «О свободе информации», утверждая, что их раскрытие не отвечает общественным интересам и нарушает неприкосновенность частной жизни военнослужащих. После двухлетней судебной тяжбы окружной судья США Амит П. Мехта в сентябре постановил, что доводы правительства «неубедительны».

«Общественность имеет право знать, пользуются ли высокопоставленные военачальники своим положением — или могут подозреваться в этом — для создания возможностей трудоустройства в иностранных правительствах после своей отставки», — написал Мехта.

Как продолжает издание, данные показывают, что более 500 отставных американских военнослужащих, в том числе множество генералов и адмиралов, с 2015 года устроились на работу в качестве подрядчиков и консультантов для иностранных правительств, зарабатывая на своём военном опыте и политическом влиянии. Большинство из них работали гражданскими подрядчиками в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и ​​других монархиях Персидского залива, играя важную, хотя и в основном скрытую от глаз общественности роль в модернизации вооружённых сил этих стран.

«Иностранные правительства щедро платят американским военным специалистам, при этом заработная плата и пакеты пособий достигают шести-, а иногда и семизначных цифр, что намного больше, чем зарабатывает большинство американских военнослужащих на действительной военной службе. Отставные генералы и адмиралы получают, конечно, наибольшие вознаграждения, но, как показывают имеющиеся данные, даже бывшие нижние чины тоже могут получать солидные иностранные зарплаты сверх своих американских военных пенсий», — пишет The Washington Post.

Также стало известно, что бывшие руководители ВМС США работают в качестве оплачиваемых конфиденциальных советников правительства Австралии, помогая ей приобретать сверхсекретные технологии атомных подводных лодок из США и Великобритании. С 2015 года отставные адмиралы США и другие бывшие высокопоставленные руководители американских ВМС получили за «консультационные услуги» от правительства Австралии вознаграждений на общую сумму более $10 млн. Некоторые американские адмиралы в отставке работали на австралийское правительство в качестве оплачиваемых советников, одновременно консультируя ВМС США. Один отставной адмирал США был нанят правительством Австралии в качестве заместителя министра обороны и курировал программу подводных лодок.

Отставные военнослужащие, ищущие работу за границей, должны сначала получить одобрение командования своего вида вооружённых сил и государственного департамента. The Washington Post обнаружила, что эти просьбы в значительной степени рассматриваются сугубо формально и в абсолютном большинстве утверждаются: более чем из 500 поданных с 2015 года заявок около 95% были быстро удовлетворены. Редакция газеты также выявила множество американских отставных военных, которые говорят, что устроились на работу по контракту с военными ведомствами в Персидском заливе, но у которых нет официальных документов об одобрении федеральным правительством.