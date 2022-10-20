Польский министр: наши проекты антиросийских санкций самые амбициозные в Европе

Несмотря на свой конституционный спор с Брюсселем, на европейской арене именно Варшава выступает главным двигателем антироссийских санкций и включения в них Белоруссии, рассказал польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк. Он указал на то, что коалиция сторонников Варшавы по расширению санкций и противодействию экономическим последствиям украинского конфликта в рядах ЕС только растёт, сообщает Polskie Radio.
«В плане санкционного режима и необходимости включения Белоруссии в санкционный режим как страны, сотрудничающей с Россией, предложения Польши самые амбициозные. Мы также призываем к скорейшему выделению Украине макрофинансовой помощи в размере трёх миллиардов евро и выработке долгосрочного структурного плана помощи. Вокруг этого и других призывов мы выстраиваем всё более сильную коалицию поддержки и всё более эффективно трансформируем их в размышления и решения всего ЕС», — заявил польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк после встречи с коллегами в Люксембурге.
В ходе встречи они обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, а также экономические последствия украинского кризиса. Польша призывает принимать более активные меры по регулированию рынка энергоносителей, чтобы защитить интересы собственных граждан. «Наша главная обязанность — защищать их семейные бюджеты и активно противодействовать экономическим последствиям российской агрессии», — подчеркнул он.
Шимон Шинковский вель Сенк также расказал, что Польша продвигает идею введения лимита цен на газ. «Мы имеем сильную коалицию стран, которые её поддерживают... Мы, конечно, приложим все усилия к тому, чтобы так случилось», — добавил он.
Польский министр добавил, что во время министерской встречи также состоялось «ритуальное слушание» в плане конституционных нарушений в Польше — то есть приоритета национального права над европейским. «Это был ритуал, во время которого у меня сложилось впечатление, что все актёры устали… В своей речи я объяснил, как Польша полностью выполняет свои договорные обязательства… Я также сказал, что этот спектакль более не приносит никаких результатов, за исключением того, что он излишне снижает доверие к европейским институтам. Эта процедура должна быть завершена как можно скорее. Мы готовы помочь комиссии завершить её», — резюмировал он.
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