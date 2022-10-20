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Interia: Европа может снова попасть в газовую ловушку России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европа наращивает закупки российского СПГ, чтобы восполнить дефицит, вызванный существенным ограничением объёмов, пересылаемых через трубопроводы. Как пишет Interia, Россия занимает четвёртое место по экспорту сжиженного газа в Европу, и эксперты предупреждают, что континент может снова попасть в ловушку, предоставив Москве инструмент для политического шантажа.
Interia: Европа может снова попасть в газовую ловушку России
AP
Европа наращивает закупки российского СПГ, чтобы восполнить дефицит, вызванный существенным ограничением объёмов, пересылаемых через трубопроводы «Газпрома». Как пишет Interia, эксперты предупреждают, что Европа может снова попасть в ловушку, предоставив России инструмент для политического шантажа.
 
Как продолжает польское издание, с начала российской спецоперации на Украине большое внимание уделялось зависимости Европы от российского газа, доставляемого на Запад по трубопроводам, однако меньше говорили о закупках сжиженного газа. Тем временем Россия является четвёртым экспортером СПГ: в 2021 году она поставила по морю 40 млрд кубометров этого сырья. В 2022 году около 78% СПГ из России доставлено в страны, которые ввели против Москвы всевозможные санкции.
 
Исследователи из Колумбийского университета предупреждают, что дальнейшая зависимость Европы от поставок СПГ из России означает риск использования энергоснабжения в качестве инструмента политического шантажа. Анн-Софи Корбо и Диего Ривера Ривота из Колумбийского университета подчёркивают, что после начала спецоперации на Украине только Литва и Великобритания прекратили импорт СПГ из России. По ту сторону полюса находится Франция, которая увеличила закупки сжиженного газа из России до 5 млрд кубометров. В меньших количествах импорт СПГ также увеличили Испания, Бельгия и Нидерланды.
 
За пределами Европы большие объёмы поставок Россия направляет в Северо-Восточную Азию. Потребителями сырья являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань. Все эти государства имеют долгосрочные контракты с российскими поставщиками СПГ. За первые восемь месяцев этого года Китай увеличил импорт СПГ из России на 13 %, а Тайвань — на 4%. С другой стороны, закупки в Южной Корее сократились на 16%.
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Interia Польша Европа
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