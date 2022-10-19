TF1: во Франции вышли протестовать от 107 до 300 тысяч человек

Во Франции прошёл день забастовок и протестных шествий. Власти сообщают о том, что эти мероприятия собрали 107 тыс. человек, у профсоюзов цифра втрое больше. Главное требование митингующих во всех городах идентичное — повысить зарплаты, пишет TF1.

За прошедшими забастовками и демонстрациями мы очень пристально следили. 107 тысяч протестующих по всей стране по данным министерства внутренних дел, 300 тысяч — по информации Всеобщей конфедерации труда, но только 6 процентов преподавателей бастуют. Работа поездов и общественного транспорта не была настолько нарушена, как во время прошлых социальных потрясений. Репортаж Мари Шантре, Морин Божак и Селы Бугриу.

Собрания прошли практически по всей стране. В Марселе, Лилле и Париже требования на всех шествиях были идентичные: увеличить зарплаты всем рабочим.

ФРЕДЕРИК СУЙО, генеральный секретарь «Рабочей силы»: Это похоже на скороварку, она вот-вот закипит. Так что зарплаты нужно увеличить сейчас, если вы не хотите, чтобы всё взорвалось в разные стороны.

Все сферы объединились в этот день забастовки, чтобы также осудить изъятия топлива, которые произошли в последнее время у нефтеперерабатывающей промышленности. Некоторые рассчитывали, что в этом шествии примет участие больше людей. Но сегодня приходится верить на слово. По словам полиции, в Париже в демонстрации приняли участие 13 тысяч человек. А по данным Всеобщей конфедерации труда — 70 тысяч.

Впрочем, некоторые организации объявили о проведении всеобщей забастовки, но на деле, например, из сферы национального образования сюда пришли очень мало людей: менее 6 процентов, тогда как в конце сентября их было 11 процентов.

ФАБЬЕН РУССЕЛЬ, генеральный секретарь Французской коммунистической партии: Мы не можем оставаться глухими к крикам, которые раздаются во Франции со стороны людей, что отслужили 10-15 лет, особенно получая 1500-1600 баллов.

Хотя выступление и было вполсилы, но некоторые хотят продолжать высказываться, как те, что собрались на Лионском вокзале. Пусть даже во французской Национальной компании железных дорог две трети Генеральной ассамблеи высказались, что не хотят возобновлять забастовку. В компании предполагают, что постепенно вернутся к нормальной работе с завтрашнего дня. Но сложности ещё возможны в отдельных местах.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.