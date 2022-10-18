SZ: Шольц «поставил точку» в энергетическом споре ФРГ — зимой страна будет полагаться на АЭС

Партии, входящие в правящую коалицию Германии, долгое время пытались договориться о продлении работы атомных электростанций из-за энергетического кризиса, сообщает Süddeutsche Zeitung. Но все попытки оказались безрезультатны. И Олаф Шольц как глава государства решил теперь воспользоваться своим правом на определение политических директив страны и жёстко поставил точку в дискуссии. Это «крайне необычное» решение, свидетельствующее о хрупкости коалиции, отмечает немецкое издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал своё «решающее слово» и «поставил точку» в коалиционном споре о продлении работы немецких атомных электростанций, сообщает Süddeutsche Zeitung. Как глава государства он воспользовался своим правом на определение политических директив страны и постановил, что эксплуатация трёх оставшихся АЭС продлится до 15 апреля 2023 года. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер приветствовал такое решение, поблагодарив канцлера за то, что он «внёс ясность» в ситуацию. По его словам, «использование этой зимой всех доступных мощностей по производству энергии в жизненных интересах нашей страны и экономики». Это «важный вклад» в обеспечение стабильности энергоснабжения, цен на электричество и защиты климата. Министр экономики Роберт Хабек охарактеризовал поступок Шольца как «необычное решение в безвыходной ситуации», но отметил, что он может с ним «работать и жить».

Климатические активисты, напротив, раскритиковали идею Шольца, продолжает издание. В экологической организации «Гринпис» заявили, что продление работы АЭС представляет угрозу для страны. По их словам, после взрывов на «Северных потоках» и немецкой железной дороге ситуация с безопасностью в Германии «серьёзно ухудшилась», поэтому станции нельзя оставлять подключёнными к сети. Вместо этого нужно бросить все средства на развитие возобновляемых источников энергии и экономию электричества, чтобы таким образом урегулировать энергетический кризис. С критикой выступил и Христианско-социальный союз. «Что за разочарование, — заявил его председатель Маркус Зёдер. — Это только отсрочка решения проблемы». По его словам, угроза возникновения перебоев в энергоснабжении в этом году никуда не делась.

До этого немецкие зелёные настаивали на том, чтобы продлить работу только двух станций — Isar 2 и Neckarwestheim 2 — до 15 апреля. Но в связи с ростом цен на товары и возможными перебоями в энергоснабжении этой зимой члены Свободной-демократической партии Германии требовали задействовать вместе с ними и АЭС Emsland в Нижней Саксонии, причём эксплуатацию всех трёх объектов предлагалось продлить до 2024 года.

То, что канцлер посчитал необходимым в такой жёсткой форме прекратить этот спор, «крайне необычно» и, видимо, свидетельствует о том, насколько хрупкой, по его мнению, стала правительственная коалиция. Хотя все её члены не раз подчёркивали, что хотят сохранить политический союз, все попытки прийти к согласию в ядерном споре провалились. К тому же и самого главу ФРГ подвергали критике за то, что он неделями никак не комментировал этот конфликт.

Шольц также объявил о том, что власти вскоре представят «амбициозный проект по повышению энергетической эффективности» в стране. К тому же, по его словам, будет достигнуто политическое соглашение о продлении производства электроэнергии из угля вплоть до 2030 года. Также планируется построить новые теплостанции, способные работать на водороде, заключает Süddeutsche Zeitung.