Fox: Обама раскритиковал «пробудистов» в рядах демократов — да только поздновато

Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой в адрес наиболее радикально настроенных соратников по Демократической партии, призвав их прекратить «занудствовать» и поучать людей, передаёт Fox News. Как отметил ведущий канала Грег Гатфелд, Обама сказал очень правильные слова — демократы действительно поменялись ролями с республиканцами и превратились в главных зануд, — но его замечания прозвучали слишком поздно: культура отмены уже воцарилась.

У демократов всё плохо с культурой отмены — и об этом ничто не говорит так ясно, как тот факт, что по этому поводу начинает беспокоиться даже партийная элита: «пробудистов» в рядах партии теперь осудил и бывший президент Барак Обама, настоятельно посоветовав тем прекратить, цитирую, «занудствовать».

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: Люди хотят лишь больше не ощущать необходимость всё время деликатничать. А мы всё время браним то тех, то этих за то, что они не придерживаются правильных формулировок. Главной призмой, через которую мы воспринимаем самые разные политические проблемы, становится политика идентичности.

Но этим экс-президент, критикуя Демократическую партию, не ограничился: Обама также рекомендовал демократам не зацикливаться на Трампе.

БАРАК ОБАМА: Мы тратим непомерное количество времени, сил и ресурсов, обращая внимание на его очередное бредовое заявление, ну или на то, как грубо и злобно ведут себя некоторые из кандидатов-республиканцев. Думаю, что в глазах большинства избирателей все эти вещи вряд ли стоят превыше их самых базовых интересов.

Ну так что, Грег, попал наш бывший президент в точку?

ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Бесспорно. Правда, он на эту вечеринку малость опоздал. Нам, конечно, надо радоваться уже тому, что он на неё вообще пришёл — но если бы он включился пораньше, то у нас бы сейчас была и «Розанна» (популярный комедийный сериал конца 80-х — середины 90-х, который собирались перезапустить в 2018 году; новый сезон в итоге отменили в связи с публикацией создательницей сериала Розанной Барр скандальных комментариев в Twitter. — ИноТВ), и, может быть, даже полицейские (представители радикального крыла американских левых в последние годы призывают к сокращению бюджетов полицейских управлений. — ИноТВ), да и передача Пи-Ви Хермана (персонаж актёра Пола Рубенса, «ведущий» собственной передачи для детей; выпуск программы прекратили после того, как Рубенса уличили в преступлениях сексуального характера. — ИноТВ) ещё бы выходила. Но нет — обязательно же надо было дождаться, когда отменят всех.

Обаме не позавидуешь — ведь как только он такое скажет, его тут же закидают дерьмом за то, что он говорит то же, что и мы, правда же? Но он всё-таки подобрал очень правильно слово, и слово это — «занудствовать». Пробудизм и культуру отмены как раз и нужно воспринимать как посягательство на любое веселье.

Мы ведь уже обсуждали этот момент и на этой передаче, и на моей собственной — да и, может быть, у Джесси это тоже было, уж не знаю: у нас получилась рокировка, ведь когда-то как раз правые были лишены чувства юмора, а вот у левых был «зверинец» (имеется в виду фильм Джона Лэндиса «Зверинец», который повествует о группе студентов-первокурсников, которые пытаются кутить, несмотря на все запреты ректората. — ИноТВ). Но мы полностью поменялись ролями.

Республиканцев, консерваторов и либертарианцев сразу видно: это они теперь ловят кайф, выступают за легалайз и вообще просто хотят закатить вечеринку — им всё равно, во что люди будут одеты, лишь бы приходили. А демократы — ну или леваки внутри Демократической партии — к 2022 году превратились в Фолуэллов (Джерри Фолуэлл — американский проповедник и консервативный активист. — ИноТВ) и Шлэфли (Филлис Шлэфли — американская консервативная активистка антифеминистских взглядов. — ИноТВ): теперь они играют роль занудствующего декана Уормера (персонаж фильма «Зверинец». — ИноТВ), а «зверинцем» стали мы. Как раз это Обама и признал.

Было бы здорово, если бы он ещё одно замечание сделал в адрес молодых либералов. Ребята, вам бы развеяться, что ли! Вы же так жалко смотритесь, когда в магазинах выливаете молоко из бутылок или орёте на прохожих на улицах... К вам и в гости-то на праздники никто приходить не хочет. Вы жалкие! Займитесь, что ли, спортом, в порядок себя приведите... Прошу прощения.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.