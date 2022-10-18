Der Spiegel: в Германии опасаются краха розничной торговли

Германия может столкнуться с катастрофой в розничной торговле, пишет Der Spiegel, ссылаясь на заявление объединения розничной торговли ФРГ. В объединении отметили, что немецкий торговый бизнес несёт убытки от снижения уровня потребления и роста расходов на энергию.
Объединение розничной торговли Германии предупредило, что снижение уровня потребления и рост расходов на энергию приведут к новым негативным последствиям для немецкого торгового бизнеса, пишет Der Spiegel. Согласно заявлению объединения, особенно сильный риск банкротств ожидается у магазинов в городских центрах.
По словам пресс-секретаря объединения, обещанная правительством финансовая помощь должна достаться и магазинам розничной торговли. «В противном случае мы можем испытать катастрофу во многих центрах городов», — приводит издание слова пресс-секретаря. Он также отметил, что кризису можно было бы противостоять с помощью инвестиций и новых креативных идей, однако на данный момент нет эффективной системы передачи патентов.
Как пишет Der Spiegel, в августе 2022 года оборот розничной торговли в Германии снизился. Согласно данным немецкого государственного статистического ведомства, реальный оборот упал на 4,3% в сравнении с августом 2021 года. При этом оборот в торговле продуктами питания упал до самых низких показателей с 2017 года.
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