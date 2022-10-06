BFM TV: «в НАТО вступают в мирное время» — еврокомиссар объяснил, почему Украину не примут в альянс
ТЬЕРРИ БРЕТОН, еврокомиссар по внутреннему рынку: Президент Зеленский попросил членства в НАТО для своей страны. Но вы, как и наши слушатели, знаете, что для того, чтобы просить членства в НАТО, нужно не вести военных действий. На Украине, к сожалению, ведутся военные действия. Таким образом, эта просьба является политическим актом. Она могла бы быть рассмотрена только в случае, если бы в стране был мир. Но, к сожалению, пока мы этого не видим.
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