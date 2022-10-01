NBC Оригинал

NBC: в США оправдали моряка, обвинённого в поджоге военного корабля

Материал представлен в переводе ИноТВ
Обвинявшийся в умышленном уничтожении военного корабля Bonhomme Richard моряк ВМС США Райан Мэйс был признан невиновным, сообщает NBC. Отмечается, что дело Мэйса рассматривали два года, с тех пор как на Bonhomme Richard произошёл пожар.

Моряк ВМС США Райан Мэйс был признан невиновным в причинении пожара, уничтожившего американский военный корабль Bonhomme Richard в Калифорнии. Мэйса оправдали по делу о преднамеренном поджоге и нанесении ущерба судну в 2020 году.

ДЖОРДИ ТОРРЕС, адвокат: Райан Мэйс убедительно и последовательно отрицал вину, настаивал на своей невиновности с самого начала, ещё задолго до того, как встретил кого-либо из нас. К счастью, сегодня военный судья подтвердил эту невиновность. Он основал свой вердикт на доказательствах.
 
РАЙАН МЭЙС, моряк: Я ждал очень долго. Я могу сказать, что последние два года были самыми трудными в моей жизни. Я потерял своё время с друзьями, я потерял друзей, я потерял время с семьёй, вся моя карьера на флоте была уничтожена. Я стремлюсь начать всё сначала. Я благодарен судье, который заслушал доказательства и очистил моё имя.
 
Дата выхода в эфир 01 октября 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NBC США Северная Америка
теги
ВМФ корабль США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров