NBC: ураган «Иэн» вынудил американские больницы срочно эвакуировать пациентов

Система здравоохранения Флориды столкнулась с чрезвычайной ситуацией из-за буйства стихии. Сотни пациентов, в том числе новорожденные, спешно вывозятся из больниц штата, которые после урагана «Иэн» остались без воды, а в некоторых случаях и без электричества, передаёт NBC News.

Помимо физического опустошения, который нанёс ураган «Иэн», он привёл к развитию ещё одной менее заметной чрезвычайной ситуации. По словам губернатора (Флориды. — ИноТВ), сотни пациентов сейчас срочно эвакуируют из больниц, которые остались без воды, а в некоторых случаях и без электричества. Среди них 600 пациентов поликлиник Lee Health, где в отделении интенсивной терапии находятся около 70 новорожденных.

СЭМ БРОК, корреспондент NBC News: Перевозка детей из отделения интенсивной терапии — это самая сложная часть процесса?

ЛАРРИ АНТОНУЧИ, глава Lee Health: Я думаю, что это самая чувствительная часть, которая требует самого деликатного обращения. Проблема заключается в масштабах и количестве пациентов, которых необходимо перевезти.

На другом конце перевозки находятся больницы в менее пострадавших районах, готовые оказать помощь. В том числе детский госпиталь Джо Ди Маджо в округе Броуард, который сейчас ухаживает за восемью из эвакуированных младенцев и ожидает принять ещё дюжину. Они обычно прибывают на вертолётах, и врачи обеих больниц поддерживают постоянный контакт.

РОН ФОРД, главврач детского госпиталя Джо Ди Маджо: Речь идёт об очень хрупких пациентах. Так что это весьма деликатный вопрос. Он требует высочайшего опыта медсестёр, респираторной помощи и внимания наших врачей.

Десять больниц штата эвакуируют некоторых или всех своих пациентов. В результате возникает хаос и неуверенность для их близких, включая Мелинду Холлоуэй, отец которой недавно перенёс инсульт.

МЕЛИНДА ХОЛЛОУЭЙ: Я немного волнуюсь. Я пытаюсь держать себя в руках. Обычно я не даю волю эмоцию, но ведь это мой папа. Я думаю, что все испытывают подобные чувства к своим отцам. Знаете, я просто хочу добраться туда и помочь.

Тем не менее в этой безумной попытке переместить такое большое количество людей за столь короткий срок чувствуется уверенность медицинских работников. Многие из них остались без жилья или не виделись с близкими, но они продолжают работать, несмотря ни на что.

ЛАРРИ АНТОНУЧИ: Наши сотрудники работали три, четыре дня подряд. При этом они не знали, в каком состоянии находится их жильё и семьи. Несмотря на это, эти люди всё равно выходят и выполняют такую работу. Это по-настоящему героический поступок, и меня переполняет гордость за них.

СЭМ БРОК: Что касается того, сколько времени потребуется, чтобы перевезти всех этих пациентов, которых в основном доставляют на вертолёте или машине скорой помощи. Для этого понадобятся сотни поездок и примерно от трёх до пяти дней.

Дата публикации 01 октября 2022 года.