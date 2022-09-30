300Polityka: в Польше активно приступили к инвентаризации бомбоубежищ

20:13
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
Российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию.
20:08
Правительство определило категории работников ОПК для предоставления им отсрочки
Правительство России определило, что отсрочка в рамках частичной мобилизации коснётся руководителей, специалистов и рабочих организаций ОПК, которые выполняют гособоронзаказ.
20:00
Глава ДНР Пушилин сообщил об отправке подкрепления в Красный Лиман
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об отправке подкрепления в город Красный Лиман.
19:57
Червиченко считает, что «Спартаку» повезло обыграть «Зенит»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу московской команды над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.
19:54
Балицкий: в России создадут новый федеральный округ после присоединения четырёх регионов
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России создадут новый федеральный округ после присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
19:51
Блинкен заявил об историческом шансе прекратить энергозависимость Европы от России
США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.
19:44
Президент МОК Бах призвал вернуть на международную арену россиян, которые дистанцировались от СВО
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
19:31
Блинкен: для принятия новых стран в НАТО нужно следовать установленной процедуре
США придерживаются прежней позиции относительно членства Украины в НАТО, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.
19:30
Сушинский — о решении IIHF: они делают вид, что идут навстречу
Чемпион мира Максим Сушинский высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) по сборной России.
19:25
Столтенберг: решение о принятии Украины в НАТО должно приниматься всеми членами альянса
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение относительно принятия Украины в НАТО должно приниматься всеми членами альянса путём консенсуса.
19:15
Gazzetta dello Sport: Red Bull находится под следствием за нарушение финансового устава в 2021 году
Международная автомобильная федерация (FIA) может наложить санкции на команду «Формулы-1» Red Bull за нарушение финансового регламента в сезоне-2021.
19:13
Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине.
18:55
Минфин США ввёл санкции против Новака и замглавы ЦБ Скоробогатовой
Минфин США ввёл санкции против российского вице-премьера Александра Новака и замглавы Центробанка России Ольги Скоробогатовой.
18:49
Замглавы МИД России обсудил с китайским коллегой взаимодействие в СБ ООН
Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с китайским коллегой Ма Чжаосю, они обсудили вопросы взаимодействия в Совбезе ООН.
18:48
Колумбийский боксёр умер от полученных во время боя травм
Колумбийский боксёр Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка с соотечественником Хосе Муньосом.
18:48
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана
Полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв заявил о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана.
18:41
Слуцкий: слова Зеленского о заявке в НАТО звучат как призыв начать конфликт с Россией
Заявление украинского президента Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как «прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с Россией», считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
18:38
Прокуратура Петербурга просит суд признать движение «Весна» экстремистской организацией
Прокуратура Санкт-Петербурга просит суд признать движение «Весна» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России.
18:33
Спортдир ПСЖ Кампос заявил, что клуб совершил ошибку, подписав Неймара и Мбаппе в один год
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос считает, что клуб совершил ошибку, подписав бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе вместе в 2017 году.
18:25
Spectator: Европа вступает в эпоху деиндустриализации
Стремительный экономический коллапс, с которым сейчас столкнулась Великобритания, — это просто ускоренная версия того, через что в ближайшее время придётся проходить всей Европе.
18:21
Посол Ерхов: в НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что некоторые представители стран Североатлантического альянса заговорили о возможности применения ядерного оружия против России.
18:16
Гайч рассказал о различиях защитников в России и игроков обороны в Испании и Италии
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос, чем защитники в Российской премьер-лиге (РПЛ) отличаются от игроков обороны в Аргентине, Италии и Испании.
18:14
Блинкен заявил, что под визовые ограничения США подпали 910 человек из России и Белоруссии
Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что под новые визовые ограничения США подпали 910 человек, в том числе из Вооружённых сил России и ВС Белоруссии. Также санкционный пакет распространяется на 109 депутатов Госдумы и 169 членов Совета Федерации, заявил он.
18:04
США ввели санкции против ряда компаний Китая, Армении и Белоруссии
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении компаний из Китая, Белоруссии и Армении, обвинив их в нарушении мер экспортного контроля против России.
18:04
В МИД Великобритании вызван посол России после присоединения четырёх регионов
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что вызвал посла России Андрея Келина в связи с включением в состав Российской Федерации четырёх регионов.
18:01
Игроки «Химок» заявили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне
Футболисты подмосковных «Химок» рассказали, что испытывают финансовые сложности из-за того, что долгое время не получали зарплату.
17:58
Лавров призвал всерьёз отнестись к фразе Путина о затягивании Киевом переговоров
Фразу президента России Владимира Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
17:53
США ввели санкции против дочерей и супруги Шойгу и дочерей Собянина
США ввели санкции против дочерей и супруги главы Минобороны России Сергея Шойгу.
17:50
Норвежские лыжники могут бойкотировать Кубок мира и ЧМ в случае допуска россиян
Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад рассказал, что сборная может бойкотировать Кубок мира и чемпионат мира в Планице в случае допуска российских спортсменов до турниров.
17:47
Канада внесла в список санкций ещё 43 россиян
Канада внесла в список санкций против России ещё 43 россиян в связи с проведением референдумов о вхождении освобождённых территорий в состав страны.
17:44
Захарова прокомментировала подачу Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подачу Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме.
17:41
Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах
Соединённые Штаты продолжат признавать Украину в её прежних границах, несмотря на вхождение в состав России четырёх новых субъектов, заявил американский президент Джо Байден.
17:40
Хоккеист Щербак покинул чешский «Маунтфилд» из-за отказа в продлении визы
Экс-хоккеист «Монреаля» Никита Щербак вернулся в Канаду из-за того, что ему не продлили визу в Чехии.
17:35
Генпрокуратура поручила проверить факты завышения цен на товары для мобилизованных
Генпрокуратура России поручила проверить факты завышения цен на товары для мобилизованных.
17:34
Британия ввела санкции в отношении главы ЦБ России Набиуллиной
Великобритания внесла в санкционный список главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.
17:28
США ввели новый пакет санкций в отношении России
Соединённые Штаты ввели новый пакет санкций в отношении России.
17:24
СЭ: стало известно, какие страны проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF
Стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).
17:23
Зеленский заявил о готовности к диалогу, но уже с другим президентом России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.
17:17
Депутат Белик назвал эпохальным подписание договоров о вхождении новых территорий
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.
17:16
В Польше считают, что потолок цен на российский газ не решит проблемы на рынках Европы
Введение потолка цен на газ из России не поможет решить проблему высокой стоимости энергоносителей в Европейском союзе, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
17:12
Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
17:06
Сайнс показал лучшее время на второй тренировке Гран-при Сингапура
Испанский гонщик Карлос Сайнс из Ferrari стал быстрейшим во второй сессии свободных заездов Гран-при Сингапура.
17:06
В Оренбургской области зарегистрировали 246 случаев коронавируса за сутки
В Оренбургской области зарегистрировали 246 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 15 человек.
17:03
Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство для ряда иностранцев
Российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы.
16:51
Раджабов — о конфликте между Карлсеном и Ниманном: наверное, у Магнуса есть доказательства
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказался о словах чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, в которых он обвинил в жульничестве американца Ханса Ниманна.
16:50
Путин: Запад целенаправленно истреблял целые этносы
Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад целенаправленно истреблял целые этносы.
16:50
Сенатор Цеков назвал честным и правильным присоединение новых регионов к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.
16:48
Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров ВС России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооружённых сил России.
16:46
NBC: США введут очередные антироссийские санкции за присоединение к России новых субъектов
Администрация США введёт очередной пакет антироссийских санкций в ответ на присоединение к России четырёх новых субъектов, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.
16:40
Медведев заявил о возрождении великой России
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.