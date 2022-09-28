Guardian: попытка США закрепиться в Тихом океане встревожила региональных лидеров

Стартовавший в Вашингтоне американо-тихоокеанский саммит столкнулся с трудностями. Ещё до начала встречи представители Соломоновых Островов отказались подписывать декларацию, предлагаемую Вашингтоном. Кроме того, ряд местных государств дал ясно понять, что они хотят получать от США больше денег за сохранение безопасности и стабильности в регионе, пишет The Guardian со ссылкой на информированные источники.

Попытки США укрепить связи с тихоокеанскими государствами «получили серьёзный удар». Накануне важного саммита Соломоновы Острова отклонили американский проект соглашения, а лидеры Микронезии выразили недовольство «недостаточной» финансовой помощью региону, сообщает The Guardian со ссылкой на просочившиеся документы.

В среду в Вашингтоне стартовал саммит с участием США и Тихоокеанских островов. На этой встрече региональные лидеры впервые получили приглашение посетить Белый дом, отмечает издание.

Саммит представляет собой попытку Соединённых Штатов сблизиться с тихоокеанскими странами, и многие рассматривают его как ответ на растущее китайское влияние. Но американское предложение «встревожило» региональных лидеров, утверждает The Guardian.

В распоряжении издания оказалась дипломатическая нота, составленная посольством Соломоновых Островов в Нью-Йорке. В этом документе страна, не так давно подписавшая «спорный» договор о безопасности с Пекином, говорит, что не будет поддерживать региональное соглашение, предлагаемое США.

Представители Соломоновых Островов утверждают, что они «не в состоянии принять декларацию на этой неделе» и им необходимо время, чтобы подумать над предложением Вашингтона. По их словам, соглашение всё ещё обсуждается и стороны пока не пришли к консенсусу.

США надеялись, что декларацию удастся принять на проходящем саммите. Более того, накануне лидеры тихоокеанских островов собирались обсудить соглашение, но делегация Соломоновых Островов отложила встречу, обращает внимание The Guardian.

По информации издания, проект декларации об американо-тихоокеанском партнёрстве включает 11 пунктов. Соглашение обязывает участников работать вместе «перед лицом усугубляющегося климатического кризиса и всё более сложной геополитической обстановки».

Американский проект заметно отличается от обширной региональной сделки в области экономики и безопасности, которую ранее в этом году десяти тихоокеанским странам представил Пекин. Его соглашение, которое в итоге не получило поддержки, было «невероятно подробным». В нём указывались конкретные суммы денег, программы и даже количество китайских трупп, которые планировалось отправить на острова в рамках программы культурного обмена, подчёркивает The Guardian.

Предложение Поднебесной также предполагало значительное увеличение участия страны в сфере региональной безопасности. Среди прочего она должна была расширить обучения полицейских, построить лаборатории для судебно-медицинской экспертизы и укрепить сотрудничество в области кибербезопасности.

Проект американской декларации носит гораздо более общий характер. Он строится на таких принципах взаимодействия, как укрепление тихоокеанского регионализма, преодоление климатического кризиса, содействие экономическому росту, защита экологии, поддержание мира и безопасности, но не излагает конкретную политику и не даёт никаких обещаний.

Между тем уже существует договор о свободной ассоциации США с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау. Он обязывает американское правительство предоставлять финансовую помощь этим государствам в обмен на оборонные обязательства.

В проекте декларации США называют эти договоры «одним из краеугольных камней американо-тихоокеанского сотрудничества на протяжении почти четырёх десятилетий». Они также обязуются урегулировать переговоры таким образом, чтобы «адекватно учитывались и удовлетворялись приоритетные потребности этих трёх стран».

Однако у руководства Микронезии, Маршалловых Островов и Палау есть определённые беспокойства относительно предложения Вашингтона. По крайней мере об этом свидетельствует попавшее к The Guardian письмо их послов, адресованное координатору Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону и одному из самых высокопоставленных советников Байдена по внешней политике Курту Кэмпбеллу.

«Текущая предлагаемая поддержка не соответствует вкладу наших островов в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, что также отражает американские интересы, — говорится в письме. — Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределённой и основанной на неполном анализе… проще говоря: экономическая помощь США является недостаточной».

Послы ясно дали понять, что США остаются «первым и главным союзником» трёх государств. Но при этом они выразили сомнения в успехе американской инициативы. «Разрыв между потребностями наших народов и тем, что было предложено, сократился, но далёк от полного удовлетворения», — отмечается в послании.

Последствия климатического кризиса, на который также жалуются послы, остро ощущаются в тихоокеанском регионе. По прогнозам Всемирного банка, целые острова рискуют исчезнуть, если уровень моря поднимется на один метр, заключает The Guardian.