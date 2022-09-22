Newsweek: Лавров предупредил США о том, что они балансируют на грани превращения в воюющую сторону украинского конфликта

США не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине и готовы пожертвовать ею ради достижения своих геополитических целей, заявил в интервью Newsweek глава МИД России Сергей Лавров. При этом, по его словам, Америка настолько активно помогает Киеву, что «балансирует на грани превращения в одну из сторон конфликта».

Глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Newsweek предупредил США о том, что они рискуют стать воюющей стороной в украинском конфликте.



«Сегодня западные государства поставляют оружие и военную технику неонацистскому режиму в Киеве и тренируют украинские вооружённые силы. Оружие НАТО и США используется для обстрелов граничащей с Украиной российской территории, убивая там мирных жителей. Пентагон не скрывает факт передачи Киеву разведданных и целеуказаний для нанесения ударов. Мы фиксируем присутствие американских наёмников и советников «на поле боя». США, по сути, балансируют на грани превращения в одну из сторон конфликта», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о риске прямого столкновения ядерных держав.



Российский министр с сожалением также отметил продолжающееся ухудшение ситуации в мире.



«Главная причина, и мне неоднократно приходилось об этом говорить, — упорное стремление Запада во главе с США обеспечить своё глобальное господство, хотя по понятным причинам это невозможно. Тем не менее Вашингтон и его сателлиты делают всё, чтобы затормозить процесс демократизации международных отношений», — подчеркнул Лавров.



Он добавил, что западные страны, действуя «в худших колониальных традициях», делят мир на «демократии» и «авторитарные режимы».



«К сожалению, Вашингтон, похоже, до сих пор живёт позавчерашним днём, мыслит категориями однополярности. Они не могут смириться с тем, что современный мир больше не ориентирован на Запад. И больше никогда не будет. Сегодня появились сильные независимые игроки из числа развивающихся стран, и они становятся всё более заметными. Эти государства и их интеграционные объединения не желают участвовать в антироссийском «крестовом походе», инспирированном из Вашингтона», — заявил российский министр.



Как подчеркнул Лавров, коллективный Запад во главе с США открыто стремится к поражению России «на поле боя».



«США и их союзники готовы пожертвовать Украиной ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, а это приводит к обострению и затяжному конфликту, что отдаляет перспективы его урегулирования», — заявил министр.



Глава МИД России при этом указал на то, что Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине.



«Это стало ясно ещё в марте, когда Москва и Киев вплотную подошли к достижению взаимных договорённостей. Такой поворот событий явно напугал американцев и британцев, поэтому они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», — добавил Лавров.



Говоря об отношениях между Вашингтоном и Москвой, он отметил: «Российско-американский межгосударственный диалог практически заморожен из-за Соединённых Штатов. Объективно невозможно поддерживать нормальную связь с Вашингтоном, заявляющим о стратегическом поражении России как о цели».



При этом в интервью Newsweek Лавров подчеркнул, что стратегическое партнёрство Москвы с Пекином остаётся «безусловным приоритетом внешней политики России».



«Отношения между Россией и Китаем характеризуются глубоким взаимным доверием, взаимной поддержкой в защите фундаментальных национальных интересов друг друга, готовностью к расширению взаимовыгодных связей», — заявил российский министр.



Касаясь темы санкций, Лавров отметил, что Западу не удалось разрушить российскую экономику с их помощью.



«Запад вводил односторонние ограничительные меры под предлогом нанесения вреда России. Однако им не удалось разрушить российскую экономику. Более того, санкции оказались обоюдоострым оружием: во многих странах Европы наблюдаются рост цен и снижение доходов населения, а также дефицит энергоресурсов и угроза социальных потрясений. Обычные блага цивилизации становятся привилегией богатых. Это цена, которую платят простые граждане за антироссийскую политику правящих элит», — подчеркнул министр.