CNN: отставной американский генерал призвал не преувеличивать важность «60-тонного зверя» M1 для Украины

Вы бывший командир танкового взвода. Насколько эффективнее могут быть американские танки по сравнению с теми, которые имеются у Украины сейчас?



СТИВЕН АНДЕРСОН, отставной бригадный генерал Армии США: Спасибо, Брианна. Я не хочу преувеличивать важность наличия танков M1 на Украине. Если посмотреть на то, что у них имеется сейчас в наличии, то вы заметите один момент, который, можно сказать, бросается в глаза: они (танки. — ИноТВ) маленькие. Они маленькие, шустрые и мобильные. И я не могу сказать того же о танке M1. Это 60-тонный зверь. Их, вероятно, можно отлично использовать на открытой местности. Однако проблема с танком M1, заключается в том, что они чересчур велики для пересечения многих рек и мостов, имеющихся в этом районе. Так что давайте не будем их переоценивать.



С танком M1 связан и другой момент, о котором я бы хотел рассказать, — это газотурбинный двигатель. Для него требуется другое топливо — реактивное. А сейчас они используют дизельное топливо, так что это создаст существенные логистические вызовы для тех украинцев, которые попытаются ими пользоваться.



Однако нам нужно дать украинцам всё, о чём они попросят. Нам нужно сделать так, чтобы они победили в этом конфликте с Россией. Их победа максимально отвечает интересам всех.



Вы говорите, что им нужны американские подрядчики, которые будут находиться не только в Польше.



СТИВЕН АНДЕРСОН: Именно так. У нас большая проблема. У них большая проблема. Прямо сейчас, если что-то ломается вот в этом районе, им приходится эвакуировать это аж в Польшу. Это всё равно что если бы у вас машина сломалась в Чикаго, а вы везёте её на ремонт в Вашингтон или в Нью-Йорк. Разумеется, так никто делать не будет. Это окольный путь длиной в 1500 километров, который занимает 30 дней.



Я же говорю о том, что для администрации Байдена, Госдепа и Министерства обороны сейчас пришло время одобрить присутствие американских подрядчиков на территории Украины. Я не говорю о необходимости вернуться во времена войны в Афганистане или Ираке, где сотни тысяч человек работали по договору подряда.



Украинцы — очень способные люди. Мы должны поговорить о десятках, возможно, сотнях людей, которые будут работать по договору подряда, а не о сотнях тысяч человек. И они займутся тем, что будут предоставлять сведения по технике и ремонту, а также запчасти, необходимые им (украинцам. — ИноТВ) для поддержания работоспособности систем.



У них сложилась ужасная ситуация с M777, HIMARS и со всеми системами, которые мы им предоставили. Мы не можем просто передать им ключи. Нам нужно предоставить им материально-техническое обеспечение. И американские подрядчики, находясь на месте событий, на Украине, его предоставят.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 сентября 2022 года.