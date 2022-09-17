Le Figaro: во Франции открывается главный космический конгресс, но России там не будет

17:58
В ДНР заявили о ранении венесуэльского репортёра при обстреле Донецка
В результате обстрела обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ ранен репортёр венесуэльского телеканала Telesur, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
17:58
Эксперт Азатьян рассказал, в каких случаях нужно заменить зубную пломбу
Эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал, в каких случаях нужно заменить зубную пломбу.
17:57
Терапевт Ушак рассказал, как сделать активный отдых на природе безопасным
Врач общей практики, терапевт «Инвитро-ЮГ» Илья Ушак рассказал, как сделать активный отдых на природе безопасным.
17:52
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита»
«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы команд на матч десятого тура чемпионата России по футболу.
17:51
МАГАТЭ: ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети
Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети, заявили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).
17:48
Камоцци: будет удивительно, если «Спартак» не обыграет «Локомотив»
Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России с «Локомотивом».
17:44
В Вене несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен
Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста против роста цен в австрийский столице.
17:44
Геркус: хочется верить, что победы над «Сочи» и ЦСКА станут отправной точкой для «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус поделился эмоциями от победы команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (1:0).
17:39
Источник: «Спартак» не будет выплачивать зарплату Бальде до окончания срока дисквалификации
Московский «Спартак» не будет выплачивать зарплату полузащитнику Кейта Бальде до окончания срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
17:34
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Тайване
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 в юго-восточной части Тайваня.
17:33
Трусова определилась с музыкой для программ в новом сезоне
Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова определилась с музыкой для своих программ в сезоне-2022/23.
17:31
Экс-сотрудник Госдепа: США и Британия намерены затянуть конфликт на Украине
США и Великобритания намерены затянуть конфликт на Украине, заявил бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон.
17:30
Психолог Кожевникова считает спорт островком стабильности в сумасшествии текущего момента
Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова заявила, что воспринимает спорт как сферу, которая при всём беспорядке текущего момента является постоянной.
17:27
Терапевт Жито посоветовал не путать мигрень и обычную головную боль
Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито посоветовал не путать мигрень и обычную головную боль.
17:26
В Киргизии заявили о сохранении напряжённости на киргизско-таджикской границе
В пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявили о сохранении напряжённости на киргизско-таджикской границе.
17:25
Психолог заявила, что не наблюдает подавленности у спортсменов из-за санкций
Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова высказалась о влиянии санкций на атлетов.
17:23
Дерматолог Гришина посоветовала проверять родинки после возвращения из отпуска
Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина посоветовала проверять родинки после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце.
17:22
В Свердловской области предупредили о высокой пожароопасности до вечера воскресенья
В Свердловской области предупредили о высокой пожарной опасности до вечера воскресенья, 18 сентября.
17:21
Косметолог Кохнович рассказала о возможном вредном влиянии молока на здоровье кожи
Косметолог Оксана Кохнович рассказала о возможном вредном влиянии молока на здоровье кожи.
17:21
Диетолог Гинзбург назвал лечо и квашеную капусту самыми полезными домашними заготовками
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о самых полезных домашних заготовках.
17:20
Терапевт Алексеева назвала COVID-19 и грипп одними из основных заболеваний осени
Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала об основных заболеваниях осени.
17:20
В «Торпедо» ответили, сколько стоит аренда стадиона «Лужники»
Президент «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос о стоимости аренды стадиона «Лужники» в сезоне-2022/23.
17:20
Стали известны новые лауреаты премии «Ясная поляна»
Новыми лауреатами литературной премии «Ясная поляна» стали Дмитрий Данилов, Юй Хуа, Юлия Дрейзис и Игорь Золотусский.
17:19
Иммунолог Болибок назвал физическую слабость одним из последствий перенесённого «омикрона»
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях, которые могут быть у переболевших «омикроном».
17:19
Минниханов поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации от COVID-19
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации от COVID-19.
17:16
Трусова и Кондратюк выступят в ледовом шоу Плющенко «Снегурочка»
Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в ледовом шоу «Снегурочка».
17:15
Эрдоган заявил, что целью Турции является вступление в ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью страны является получение членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
17:14
Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
17:12
В «Спартаке» объявили о дисквалификации Бальде
Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде подозревается в употреблении допинга.
17:08
Миссия ОДКБ посетила несколько участков на границе Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.
17:06
17-летний Пиняев забил впервые после перенесённого пневмоторакса
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» забил первый гол в сезоне.
16:58
Бородюк — о победе «Торпедо»: команда адаптировалась к РПЛ
Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:54
Депутат Бундестага Котре раскритиковал решение властей ФРГ по Rosneft Deutschland
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре раскритиковал решение властей ФРГ в отношении перевода Rosneft Deutschland под управление регулятора — по словам политика, это не будет способствовать энергобезопасности.
16:51
В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева
В пресс-службе ЦСКА рассказали о травме защитника Игоря Дивеева в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».
16:50
Ведищев: думаю, в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос, есть ли в планах ОАО «РЖД» и администрации Краснодарского края идеи по созданию сети школ в регионах, которые будут поставлять талантливых ребят в тренировочный центр, чтобы он со временем мог разрастись до академии.
16:48
Диетолог Русакова объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами.
16:47
Режиссёра Масленникова похоронят на Северном кладбище
Прощание с режиссёром Игорем Масленниковым состоится в конце недели.
16:45
Президент ПБК «Локомотив-Кубань»: уверен, МТЦ в Краснодаре станет гордостью российского баскетбола
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился эмоциями от открытия крупнейшего молодёжного тренировочного баскетбольного центра в России.
16:43
На Украине заявили о получении артиллерийских боеприпасов от Испании
На Украину из Испании прибыл рейс с боеприпасами к крупнокалиберным артиллерийским системам, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко.
16:41
«Ростов» открыл счёт в матче с «Крыльями Советов» на 50-й секунде
«Ростов» первым открыл счёт в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
16:37
Диетолог Гинзбург объяснил, почему фрукты полезнее соков из них
Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, заявил, что фрукты могут быть полезнее соков.
16:36
Эндокринолог Таныгина посоветовала ограничить потребление бананов при избыточном весе
Врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина дала советы по питанию при избыточном весе.
16:36
Федотов: в матче с «Торпедо» у игроков ЦСКА было как раздвоение личности
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Торпедо».
16:34
В Мариуполе началось строительство нового микрорайона
В Мариуполе началось строительство микрорайона — жилой комплекс займёт участок в 134 га, заявил зампред правительства ДНР Евгений Солнцев.
16:31
В Белграде противники гей-парада собрались у здания Конституционного суда
В столице Сербии противники гей-парада собрались у здания Конституционного суда.
16:28
СЭ: У Бальде подозрение на допинг, его могут дисквалифицировать на три месяца
Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде подозревается в употреблении допинга.
16:23
«Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
16:23
В Японии выпущено предупреждение в связи с тайфуном «Нанмадол»
Метеорологическое управление Японии выпустило предупреждение об опасности тайфуна «Нанмадол» для префектуры Кагосима.
16:21
Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».
16:19
Число раненых мирных жителей Горловки при обстреле ВСУ возросло до 11
Число раненых при обстреле Горловки со стороны украинской армии возросло до 11, заявил мэр города Иван Приходько.