Das Erste: пророссийская позиция Вагенкнехт стала проблемой для партии левых

В то время как большинство из партии левых поддержали антироссийские санкции, Сара Вагенкнехт, напротив, выступила за прекращение экономического противостояния Запада с Россией и пуск «Северного потока — 2», пишет Das Erste. Проблема для левых заключается в том, что Вагенкнехт является самым популярным членом партии: её гипотетический уход нанесёт левым сильнейший удар.

Откровенные и независимые высказывания Сары Вагенкнехт стали большой проблемой для её партии левых, пишет Das Erste. Причина заключается в том, что Вагенкнехт, являясь самым популярным депутатом левых, высказывает точку зрения, далёкую от той, которой придерживается большая часть партии.

Говоря коротко, партия левых поддержала санкции против России, а Вагенкнехт — нет, пишет издание. Левые делают акцент на военных действиях России на Украине, в то время как Вагенкнехт фокусируется на экономической войне против России, левые против запуска «Северного потока — 2», а Вагенкнехт, наоборот, поддерживает запуск газопровода.

Некоторая часть депутатов левых не присутствовала во время недавнего выступления Вагенкнехт в бундестаге в ходе дебатов по поводу бюджета, пишет Das Erste. Как отмечает издание, практически все фракции возмущённо реагировали на слова Вагенкнехт, однако её речь удостоилась аплодисментов от представителей «Альтернативы для Германии».

При этом проблема для левых состоит не только в том, что Вагенкнехт — самый известный политик из этой партии, но ещё и в том, что Вагенкнехт не одинока в своих взглядах, пишет Das Erste. Лишь часть депутатов дистанцируется от неё, однако есть и те, кто твёрдо поддерживает её позицию. Призыв к левым силам, составленный Вагенкнехт в мае, подписало 10 депутатов от левых. В случае их ухода из партии левым придёт конец, пишет издание. Они потеряют свой статус парламентской фракции и станут лишь группой депутатов, что означает сокращение возможностей и финансирования.