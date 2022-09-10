Минфин США: у России есть экономический стимул согласиться на потолок цен для нефти

Частные компании сферы финансов, закупок и нефтедобычи, согласно новым правилам, должны будут отчитываться о том, по какой цене они приобретают российскую нефть, пишет Bloomberg. Система призвана вычислять нарушения, в том числе махинации с документами, отказ или нежелание предоставлять информацию о сделках, сообщается в материале.

В пятницу Минфин США опубликовал примерные рекомендации по соблюдению предлагаемого потолка цен на российскую нефть, сосредоточив внимание на документации, необходимой частным компаниям для того, чтобы не нарушать новые правила, пишет Bloomberg. Ограничения должны быть введены для сырой нефти к 5 декабря и для нефтепродуктов — к 5 февраля.

Руководство, выпущенное Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, предназначено для страховых компаний и финансовых фирм, которые содействуют международной торговле нефтью. По сути, оно принуждает частный сектор к обеспечению соблюдения ограничений путём обязательного подтверждения того, что российская нефть продается по цене либо ниже цены, установленной США вместе с другими членами G7, отмечает автор материала.

В статье сообщается, что товарные брокеры, нефтеперерабатывающие предприятия и другие субъекты, обладающие доступом к информации о ценах на нефть, должны будут сохранять и предоставлять по мере необходимости документы, свидетельствующие о том, что российский продукт был куплен по установленному ценнику.

Фирмы, не имеющие прямого доступа к информации о ценах, должны запрашивать её, а если они не смогут её запросить, то «должны запросить подтверждения клиентов, в которых покупатель обязуется не приобретать российскую нефть выше предельной цены», — приводит Bloomberg выдержку из заявления. В нём также содержится предупреждение поставщикам услуг следить за определенными «красными флажками», указывающими на потенциальные нарушения новых правил, такими отказ или нежелание предоставлять информацию о ценах, необычно выгодные условия оплаты, признаки фальсификации отгрузочных документов.

Документ был обнародован спустя несколько часов после того, как официальные лица заявили, что у России будет экономический стимул согласиться на такие условия, пишет Bloomberg. В пятницу замминистра финансов США Уолли Адейемо подчеркнул, что на страны Европейского союза и G7 приходится 90% услуг по страхованию судоходства, а также большая часть финансовых и платёжных услуг на рынке. Он также доавил, что «Большая семёрка» работает над тем, чтобы компаниям было проще соблюдать ограничения цен на нефть, а также применять штрафные меры, если они попытаются их обойти, хотя очевидно, что правительствам необходима будет готовность частного сектора сотрудничать.