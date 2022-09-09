DM: Белоруссия на учениях отрабатывает «возвращение контроля над приграничными территориями»

На территории Белоруссии проходят военные учения, у которых есть несколько задач: освобождение территории, временно захваченной врагом, возвращение контроля над приграничными регионами, а также борьба с незаконными вооружёнными подразделениями. Daily Mail отмечает, что Минск уже давно жалуется, что страны НАТО собирают войска у белорусских границ.

Белоруссия начала проведение военных учений по всей стране: у города Бреста на границе с Польшей и Украиной, у столицы Минска и на северо-востоке страны в Витебской области, пишет Daily Mail. Во время этих учений она намерена отработать «освобождение территории, временно захваченной врагом, и возвращение контроля над приграничными регионами».

Как отмечает издание, Минск несколько месяцев жаловался на то, что страны НАТО собирают солдат у его границ. Речь идёт о территории Польши, Литвы и Латвии. И вот теперь он проводит учения, в которых примут участие до 7,5 тыс. военных, 260 бронированных машин, около 30 самолётов и вертолётов. Но при этом такой размер учений не обязывает страну предупреждать о них ОБСЕ.

В министерстве обороны Белоруссии заявили, что во время этих учений также будут отработаны технологии введения военного положения и борьба с вражескими и незаконными военными формированиями.

Однако украинская сторона заявила, что готова к любому развитию ситуации во время этих учений. При этом там считают, что вряд ли Белоруссия введёт свои войска на территорию Украины.

Как отмечает автор статьи, Белоруссия — близкий союзник России, она предоставляет России возможность использовать свою территорию для спецоперации на Украине. Но при этом белорусские военные в ней участия не принимают.

Сам Лукашенко заверил, что Белоруссия не представляет опасности для других стран: «Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе — это абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому Запад может спать спокойно».

В то же время, когда начались учения в Белоруссии, Россия ведёт свои манёвры на востоке. Тем самым она хочет показать, что спецоперация на Украине не мешает её привычным делам, пишет Daily Mail.