Xinhua: белорусские банки подключатся к китайской системе банковских переводов

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT — системе банковских переводов CIPS. Как сообщает Xinhua, в стране также будут активно внедрять международную платёжную систему UnionPay, картами которой белорусы уже с декабря смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и ещё более чем в 100 странах мира.
Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT — системе банковских переводов CIPS. Как передаёт Xinhua, об этом рассказал журналистам первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.
Как заявил чиновник, первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения. В стране также будут активно внедрять международную платежную систему UnionPay.
Уже в декабре Беларусбанк планирует начать выпускать платёжные карты этой системы. Этими картами белорусы смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и ещё более чем в 100 странах мира, добавил Снопков.
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