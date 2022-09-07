Xinhua: белорусские банки подключатся к китайской системе банковских переводов

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT — системе банковских переводов CIPS. Как сообщает Xinhua, в стране также будут активно внедрять международную платёжную систему UnionPay, картами которой белорусы уже с декабря смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и ещё более чем в 100 странах мира.

Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT — системе банковских переводов CIPS. Как передаёт Xinhua, об этом рассказал журналистам первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Как заявил чиновник, первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения. В стране также будут активно внедрять международную платежную систему UnionPay.

Уже в декабре Беларусбанк планирует начать выпускать платёжные карты этой системы. Этими картами белорусы смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и ещё более чем в 100 странах мира, добавил Снопков.