ZDF: на Западе устают от Украины — и признаков всё больше

Многое свидетельствует о том, что Запад устал от боевых действий на Украине, сообщает ZDF. Звучат голоса, выступающие за запуск «Северного потока — 2» и прекращение финансовой и военной помощи Киеву. Украинский конфликт превратился всего лишь в ещё одну историю из многих. В битве морали против усталости побеждает усталость, рассказывает немецкий телеканал.

Что это была за волна сочувствия этой весной! С трудом можно было найти постройку, которая не была бы подсвечена в цвета украинского флага. Помогали практически во всём, потому что шок был большим. Прошло шесть месяцев с начала боевых действий, и теперь они превратились всего лишь в ещё одну историю из многих. Европу тревожит вопрос, хватит ли ей газа на зиму. А в интервью ZDF генеральный секретарь НАТО вынужден отстаивать антироссийский курс. Мораль против усталости.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Зима приближается, и она будет суровой. Да, мы заплатим цену, но цену, которую платим мы, можно измерить в деньгах. Цена же, которую платит Украина, измеряется в жизнях. Люди умирают каждый день.

Можно ли привыкнуть к этому ужасу, так как он происходит далеко? Многое свидетельствует о том, что Запад устал. Об этом говорит желание некоторых ввести в эксплуатацию известные трубопроводы или остановить финансовую и военную помощь. Учёные наблюдают эти изменения.

КРИСТОФ ТРЕБЕШ, профессор макроэкономики в Институте мировой экономики Кильского университета: В Германии наблюдается большая активность в том, что касается противодействия последствиям боевых действий, но речь всегда идёт о потребностях внутри страны. Энергетический пакет, скидки на заправку, спасение энергетических предприятий. Если хотя бы небольшую часть от этих привлечённых средств передать Украине, это бы сильно помогло.

Европа достаточно делает? Генеральный секретарь НАТО не доволен.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Всего пару дней назад США объявили о предоставлении дополнительной военной помощи на 800 миллионов долларов. Хотелось бы увидеть схожие подвижки со стороны европейских союзников.

И потом в этот день всё-таки кое-что произошло. Видеоконференция по Крыму. Немецкий канцлер на связи из Канады с обещанием.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Мы продолжим оказывать Украине финансовую поддержку и поставлять оружие.

Он пообещал потратить 500 миллионов евро, например, на системы противовоздушной обороны. Поставки будут осуществляться в следующем году. Продлится ли война до тех пор? Даже Столтенберг не берётся прогнозировать.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Нам удалось очень точно предсказать российское вторжение уже осенью прошлого года. Но, как будут развиваться боевые действия, предсказать невозможно.

Когда боевые действия начались, многие рассчитывали, что Россия быстро победит. Прошло шесть месяцев, а бой продолжается. И бой украинцев против забывания.

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.