NTD: экс-премьеру Малайзии дали 12 лет тюрьмы за коррупцию

Верховный суд Малайзии оставил в силе обвинительный приговор для бывшего премьер-министра Наджиба Разака. Как передаёт NTD, он также назначил ему срок тюремного заключения — 12 лет — по делу о коррупционном скандале в государственном фонде. Отклонив последнюю апелляцию Наджиба Разака, Верховный суд страны также отклонил его ходатайство об отсрочке приговора.

Верховный суд Малайзии оставил в силе обвинительный приговор для бывшего премьер-министра Наджиба Разака, а также назначил ему срок тюремного заключения — 12 лет. Решение он вынес по делу о коррупционном скандале в государственном фонде.

Решение ставит точку в судебной тяжбе в отношении Наджиба Разака, который ещё четыре года назад железной хваткой управлял Малайзией. В коррупционном скандале оказались замешаны финансовые учреждения и высокопоставленные чиновники по всему миру.

Жители Путраджайи, где суд огласил свой приговор, довольны результатом.

ЖИТЕЛЬ ПУТРАДЖАЙИ: Я от всей души рад, что правосудие свершилось. Он это заслужил.

Суд низшей инстанции признал 69-летнего Разака виновным ещё в 2020 году. Тогда прокуратура выяснила, что экс-премьер превышал свои полномочия, злоупотреблял властью и незаконно получил около 10 миллионов долларов от SRC International — бывшего подразделения госфонда 1MDB.

В этот раз Разаку, который все обвинения отрицает, суд также назначил штраф в размере 46 миллионов долларов.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПУТРАДЖАЙИ: Мы верим в нашу судебную систему, когда выносят обвинительный приговор. Сегодня я прочитала, что ему дали 12 лет тюрьмы, а также наложили штраф в размере 210 миллионов ринггитов. Думаю, если его признали виновным, то это заслуженно.

Отклонив последнюю апелляцию Наджиба Разака, Верховный суд страны также отклонил его ходатайство об отсрочке приговора.

По данным прокуратуры, в 2009 году в течение первого года Разака на посту премьера из фонда 1MDB было украдено 4,5 миллиарда долларов. При этом глава кабинета был его соучредителем. Следователи говорят, что отследили более миллиарда долларов из средств фонда, которые поступили на счета, связанные с Наджибом Разаком.

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.