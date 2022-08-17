Le Figaro: Макрон и Моди договорились совместно работать над решением украинского конфликта

Президент Франции и премьер-министр Индии в телефонных переговорах обсудили спецоперацию России на Украине. Как пишет Le Figaro, Индия отказывается осуждать Россию, но при этом лидеры договорились проводить совместную работу по урегулированию конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились, что будут совместно работать над тем, чтобы конфликт на Украине закончился, пишет Le Figaro. Они провели телефонные переговоры на тему спецоперации России на Украине и того, какое дестабилизирующее воздействие кризис оказывает на весь остальной мир, сообщили в администрации французского президента.

В мае Макрон принимал Моди в Париже. Индия отказывается осуждать Россию и голосовать против неё в ООН, отмечает автор статьи. Но в июне она подписала декларацию «Большой семёрки», в которой подчёркивалось уважение к территориальной целостности и суверенитету других государств.

Кроме того, французский лидер подчеркнул важность слаженных действий мирового сообщества в отношении продовольственного кризиса, связанного с Украиной. Но лидеры обсудили и вопрос безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Во вторник китайский корабль зашёл в свой порт на Шри-Ланке. Индия и США опасаются, что он там будет заниматься шпионажем, пишет Le Figaro.