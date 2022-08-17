Le Figaro: Макрон и Моди договорились совместно работать над решением украинского конфликта

14:25
Баскетболистка Баранова предложила дать российским олимпийцам федеральную льготу для лечения
Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова считает, что российским олимпийцам нужно дать федеральную льготу.
14:25
Глава Курской области заявил о готовности забрать демонтированный в Нарве танк-памятник
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о готовности региона забрать демонтированный в эстонском городе Нарва танк — памятник советским танкистам.
14:21
Болгария запретит экспорт древесины из-за дефицита дров
Министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев в эфире телеканала bTV заявил, что страна запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров.
14:20
Баранова рассказала, сколько российские баскетболистки получили за победу на ОИ-1992
Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова назвала сумму призовых после победы на Играх-1992 в Барселоне.
14:16
Режим ЧС введён в ещё одном районе Рязанской области из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Клепиковского района Рязанской области по причине лесных пожаров.
14:15
Под Севастополем обнаружили авиабомбу времён войны
Под Севастополем сотрудники МЧС обнаружили 50-килограммовую авиационную бомбу немецкого производства SD-50 времён Великой Отечественной войны.
14:14
Кукуян назначен главным арбитром матча шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров на матчи шестого тура чемпионата страны.
14:11
На Ямале зафиксировали 374 природных пожара с начала сезона
По данным Департамента природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа, с начала сезона в регионе зарегистрировали 374 природных пожара.
14:11
Путин призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма
Президент России Владимир Путин призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма.
14:04
Пресс-атташе бывшего тренера сборной Украины по футболу рассказал о подарке от Путина
Николай Васильков, бывший пресс-атташе экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко, рассказал, как президент России Владимир Путин встретился с игроками команды и подарил нападающему часы.
14:03
В Москве более 500 т техники сдали на утилизацию с помощью «Вывоза ненужных вещей»
В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на утилизацию и переработку сдали более 500 т техники и металлических предметов.
14:02
Генсек ОПЕК заявил о вероятности возникновения энергетического кризиса
Будущей зимой может возникнуть энергетический кризис, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.
13:59
Назначена дата слушания дела о «профсоюзе» Навального
Основатель ФБК* Алексей Навальный подал в Ковровский городской суд Владимирской области иск о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему руководством колонии, где он отбывает срок по целому ряду уголовных дел. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 сентября 2022 года.
13:59
В ХМАО 18 августа снимут режим ЧС
В Ханты-Мансийском автономном округе 18 августа власти снимут режим ЧС, который ввели из-за лесных пожаров.
13:57
Синоптики спрогнозировали снижение температуры в Москве к концу августа
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала, когда в Москве ожидать понижения температуры.
13:56
Депутат Госдумы Буцкая одобрила идею о выплате 1 млн рублей при рождении третьего ребёнка
Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что поддерживает предложение о выплате одного миллиона рублей при рождении третьего ребёнка.
13:53
Терапевт Романенко порекомендовала не пить алкоголь при повышенном давлении
Врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила, что при высоком давлении нельзя употреблять алкоголь, курить, игнорировать своё состояние, а также злоупотреблять гипотензивными препаратами.
13:51
Следствие просит арестовать зампреда правительства Ленобласти Харлашкина
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте зампреда правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина.
13:51
МИД Финляндии: уже выданные россиянам шенгенские визы аннулировать не планируется
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что уже выданные россиянам финской стороной шенгенские визы аннулировать не планируется.
13:50
Турсервис Russpass запустил новое тревел-шоу с актрисой Розановой
Туристический сервис Russpass запустил новое тревел-шоу о путешествиях по Центральной России. Его ведущей стала актриса Евгения Розанова.
13:49
Кержаков с радостью рассмотрит предложение от «Торпедо», если оно поступит
Бывший тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков ответил на вопрос о желании возглавить «Торпедо».
13:46
Площадь лесного пожара в Рязанской области составляет примерно 500 га
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в настоящий момент площадь лесного пожара в регионе составляет 500 га.
13:45
В Москве объявили список номинантов на премию имени Чуковского
Номинантами на премию правительства Москвы имени писателя и поэта Корнея Чуковского в 2022 году стали авторы и переводчики 60 детских произведений из 25 городов России.
13:42
В ДНР заявили об освобождении 268 населённых пунктов республики
Союзные силы освободили 268 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
13:42
В Подмосковье в 2022 году купили более 89 тысяч билетов по «Пушкинской карте»
С начала 2022 года жители Подмосковья купили более 89 тыс. билетов по «Пушкинской карте».
13:40
Генсек ОПЕК заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ
Генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс в интервью CNBC заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ.
13:39
Юран: всегда радостно, когда «Спартак» находится на первом месте
Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».
13:38
Психолог Гусева посоветовала проявлять такт при общении с «никогда не ошибающимися» людьми
Педагог-психолог Анна Гусева рассказала, как общаться с людьми, которые, как им кажется, всегда правы, чтобы сохранить с ними хорошие отношения.
13:36
Невилл призвал Роналду рассказать всю правду об отношениях с МЮ
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что нападающий Криштиану Роналду должен развеять все слухи об отношениях с клубом.
13:33
Саксофонист Бутман рассказал о программе фестиваля «Джазовые сезоны»
Советский и российский саксофонист народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в международном фестивале «Джазовые сезоны», который состоится в Московской области 20 и 21 августа, примут участие не только российские, но и зарубежные артисты.
13:33
Экономист Танкаев назвал снижение поставок одной из причин подорожания газа в Европе
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал рост цен на газ на европейском рынке.
13:29
Глава «Нафтогаза» заявил о повреждении нефтеперерабатывающей инфраструктуры Украины
Нефтеперерабатывающая структура Украины сильно повреждена, ситуация в данной сфере сложная, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
13:27
Экономист Лобода дал прогноз по курсу доллара в конце августа и сентябре
Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода дал прогноз по ситуации с валютой в ближайшей перспективе и в начале осени.
13:27
Армия Китая примет участие в учениях «Восток-2022» в России
Народно-освободительная армия Китая примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России.
13:25
Крупнейший алюминиевый завод Словакии остановит производство из-за цен на электроэнергию
Крупнейшее предприятие по выпуску алюминия в Словакии Slovalco остановит производство из-за высокой стоимости электроэнергии.
13:22
Невролог Бурень назвала частые ОРВИ одним из последствий постоянной боли
Невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень рассказала, что постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний.
13:21
СЭ: президент «Торпедо» Маслов, Ляпин и наставник Бородюк покинули клуб
Столичный клуб «Торпедо» покинули его президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
13:20
Баранова ответила, почему не плакала на награждении золотыми медалями ОИ-1992
Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова рассказала об эмоциях, которые испытала после победы на Играх-1992.
13:15
Баскетболистка Баранова назвала самый неприятный момент финала ОИ-1992
Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова рассказала о самом неприятном моменте финала Игр-1992 в Барселоне.
13:14
Иммунолог Крючков порекомендовал ревакцинироваться против COVID-19 каждые полгода
Иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как часто стоит вакцинироваться от коронавирусной инфекции существующими препаратами.
13:12
«Матч ТВ»: Александр Кержаков может стать главным тренером «Торпедо»
Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков может продолжить карьеру в столичном «Торпедо».
13:11
Врач Слободина посоветовала обратиться к хирургу в случае абсцесса в области укола
Терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина рассказала, что в случае, если на месте внутримышечной инъекции сформировался абсцесс, необходимо вмешательство хирурга.
13:10
Трихолог Абрамов дал советы по уходу за пострадавшими от солнца волосами
Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов предостерёг от ошибок при уходе за повреждёнными и тусклыми волосами после пляжного отдыха.
13:09
Синоптики предупредили жителей Челябинской области о ночных заморозках
В Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках до -3 °С 18 и 19 августа.
13:07
В России стоимость ремонта квартир выросла примерно на 30% за год
Специалисты заявили, что стоимость ремонтных работ в жилых помещениях в России выросла на 20—30% за год.
13:07
Газизов — об уходе Томарова с поста главного тренера «Уфы»: это не отставка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил уход Сергея Томарова с поста главного тренера команды.
13:06
Юрист Петрикова назвала способ получить матпомощь на ребёнка от работодателя
Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что помимо субсидий от госорганов граждане могут попросить о материальной помощи, в том числе на нужды ребёнка, своего работодателя.
13:04
«Невские новости»: вице-губернатор Ленобласти Харлашкин отправлен в Москву для дачи показаний
Вице-губернатора Ленинградской области Сергея Харлашкина увезли в Следственный комитет России для дачи показаний.
13:03
В Москве возведут более 1 млн квадратных метров недвижимости в ближайшие годы
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в ближайшие годы застройщики возведут в столице более 1 млн кв. м недвижимости. Благодаря этому в перспективе смогут трудоустроиться 33,3 тыс. человек.
13:02
ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области
В Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы уничтожили большое число резервистов ВСУ и военной техники в Херсонской области.