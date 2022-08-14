TV5 Monde: не расизм, а защита самобытности — в Южной Африке существует «город для белых»

В центре ЮАР на берегу реки Оранжевая расположился город Орания, где живут потомки первых европейских колонистов, рассказывает TV5 Monde. В тесном сообществе 2500 жителей нет ни одного темнокожего, однако представители анклава утверждают, что придерживаются такого правила не из расистских соображений, а ради сохранения культурной самобытности.

В самом центре ЮАР расположен город, который не похож ни на какой другой. Как и прихожане этой церкви, все жители Орании белые — нет ни одного темнокожего. Это африканеры — потомки первых европейских колонистов, которые прибыли на самую южную точку Африки в XVII веке. Они с ностальгией вспоминают о сегрегационной политике апартеида.

КАРЛ БОШОФФ, житель Орании: Орания стала привычной частью жизни в ЮАР. Есть те, которые хотели бы от неё избавиться, если бы могли, но это просто данность.

Анклав образовался 30 лет назад на берегу реки Оранжевая зятем бывшего премьер-министра ЮАР Хенрика Фервурда, который считается «архитектором апартеида». С тех пор Орания живёт как автаркия (закрытая экономика. — ИноТВ). У города есть свой флаг, собственная валюта, а его жители говорят только на африкаансе. При этом сообщество африканеров утверждает, что не является расистским, а хочет сохранить свою культуру вдали от многонациональной и многокультурной Южноафриканской республики.

ВИНАНД БОШОФФ, один из первых жителей Орании: Мы хотим остаться здесь, мы хотим сохранить нашу самобытность. Это не расистское желание: мы так же хотели защитить нашу самобытность от британского империализма, а они ещё белее, чем мы, — намного белее! (смеётся)

Здесь могут жить только африканеры, что вызывает много вопросов, но правительство ЮАР позволяет существовать такому сообществу во имя права на самоопределение, которое прописано в конституции. Официальный представитель Орании гордится стремительным демографическим ростом: население анклава сейчас составляет 2500 человек, что почти в 10 раз превышает число жителей в момент его основания.