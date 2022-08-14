TV5 Monde Оригинал

TV5 Monde: не расизм, а защита самобытности — в Южной Африке существует «город для белых»

Материал представлен в переводе ИноТВ
В центре ЮАР на берегу реки Оранжевая расположился город Орания, где живут потомки первых европейских колонистов, рассказывает TV5 Monde. В тесном сообществе 2500 жителей нет ни одного темнокожего, однако представители анклава утверждают, что придерживаются такого правила не из расистских соображений, а ради сохранения культурной самобытности.

В самом центре ЮАР расположен город, который не похож ни на какой другой. Как и прихожане этой церкви, все жители Орании белые — нет ни одного темнокожего. Это африканеры — потомки первых европейских колонистов, которые прибыли на самую южную точку Африки в XVII веке. Они с ностальгией вспоминают о сегрегационной политике апартеида.

КАРЛ БОШОФФ, житель Орании: Орания стала привычной частью жизни в ЮАР. Есть те, которые хотели бы от неё избавиться, если бы могли, но это просто данность.
 
Анклав образовался 30 лет назад на берегу реки Оранжевая зятем бывшего премьер-министра ЮАР Хенрика Фервурда, который считается «архитектором апартеида». С тех пор Орания живёт как автаркия (закрытая экономика. — ИноТВ). У города есть свой флаг, собственная валюта, а его жители говорят только на африкаансе. При этом сообщество африканеров утверждает, что не является расистским, а хочет сохранить свою культуру вдали от многонациональной и многокультурной Южноафриканской республики.
 
ВИНАНД БОШОФФ, один из первых жителей Орании: Мы хотим остаться здесь, мы хотим сохранить нашу самобытность. Это не расистское желание: мы так же хотели защитить нашу самобытность от британского империализма, а они ещё белее, чем мы, намного белее! (смеётся)
 
Здесь могут жить только африканеры, что вызывает много вопросов, но правительство ЮАР позволяет существовать такому сообществу во имя права на самоопределение, которое прописано в конституции. Официальный представитель Орании гордится стремительным демографическим ростом: население анклава сейчас составляет 2500 человек, что почти в 10 раз превышает число жителей в момент его основания.
 
Дата выхода в эфир 11 августа 2022 года.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TV5 Monde Франция Европа
теги
Африка дискриминация история расизм ЮАР
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров