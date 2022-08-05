Guardian: почти 6 миллионов британских семей с трудом оплачивают услуги связи и интернет

Рекордная за 40 лет инфляция вынуждает многих жителей Великобритании экономить на предметах первой необходимости — например, еде и одежде, — чтобы оплачивать услуги связи и интернет-соединение, пишет The Guradian со ссылкой на доклад потребительской группы Which? Для помощи населению организация предлагает уменьшить НДС в этой сфере с 20% до 5%, как правительство уже сделало в отношении газа и электричества.

Почти 6 млн британских семей с трудом оплачивают счета за мобильную связь, стационарный телефон и широкополосный доступ в интернет, сообщает The Guardian. Рост стоимости жизни вынуждает многих сокращать расходы на предметы первой необходимости, такие как еда и одежда, отключать или менять услуги, а также пропускать ежемесячные платежи.

Согласно докладу потребительской группы Which?, в апреле 5,7 млн домовых хозяйств в Великобритании по крайней мере один раз испытывали «проблемы с доступностью», в то время как нуждающиеся семьи пытаются справиться с растущими счетами и другими тратами. Как рассказывает издание, потребители всё больше страдают от кризиса стоимости жизни: инфляция достигла рекордных за 40 лет значений, а счета на электроэнергию должны этой зимой взлететь до ₤3600 за год. В связи с этим всё больше семей столкнулись с тем, что с трудом могут позволить себе необходимые услуги связи, которые до этого они принимали как должное.

Анализируя данные агентства Ofcom, группа Which? обнаружила, что 3,5 млн семей в апреле сократили расходы на предметы первой необходимости — например, еду и одежду, — чтобы оплатить услуги связи. В феврале этот показатель составлял 2,2 млн семей. Кризис доступности в большей степени затронул семьи с низким годовым доходом до ₤25999. В докладе говорится, что 22% таких семей в апреле были вынуждены сократить расходы на другие нужды, чтобы оплатить услуги связи. Среди семей среднего достатка (с годовым доходом до ₤51999) этот показатель составил 13%, что на 7% выше, чем в феврале.

Потребительская группа советует правительству сократить НДС в счетах за телекоммуникационные услуги с 20% до 5% — как уже было сделано для таких товаров первой необходимости, как газ и электричество. Организация подчёркивает, что даже наиболее уязвимые группы населения, которые имеют право на специальные скидки по социальным тарифам, платят 20% НДС.

Ранее в этом году крупнейшие телекоммуникационные компании Великобритании увеличили счета на почти 10% — индекс инфляции в январе плюс 3,9%. На прошлой неделе компания BT заявила, что повышение цен на высокоскоростной интернет и мобильную связь помогло ей вернуться к росту объёма продаж в первом квартале 2022 года. Она обещала продолжить в следующем году поднимать цены выше уровня инфляции и инвестировать в прокладывание оптоволоконных интернет-кабелей по всей стране. Кроме того, в июне на инициированной правительством встрече крупнейшие мобильные и интернет-компании Великобритании (включая BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three, Sky и TalkTalk) договорились о помощи потребителям, которые не могут оплатить счета, в том числе о переводе их на более дешёвые тарифы без уплаты штрафа, пишет The Guardian.