Frei Welt: в Германии грядёт кризис исторического масштаба, а власти делают «налоговые подарки» богатым

Немецкие политики советуют своим гражданам готовиться к тяжёлым временам и лишениям, пишет Frei Welt. Инфляция, газовый кризис, санкционный бумеранг — экономический кризис исторического масштаба неизбежен, и в Берлине будут решать, кто в стране меньше всего и сильнее всего от него пострадает. И, судя по всему, коалиционное правительство собирается принять меры, которые помогут пережить всё это богатым, а не бедным, рассказывает автор статьи Себастьян Линднер.

За последние 15 лет в Германии произошло большое количество экономических и финансовых кризисов, которые привели к трагическим социальным последствиям, пишет Frei Welt. От банкротства фирмы по оказанию финансовых услуг Lehman Brothers до пандемии коронавируса — а теперь на очереди украинский конфликт и газовый кризис. И политики уже советуют немцам приготовиться к тяжёлым временам и лишениям, а активнее всего этим занимается министр финансов Кристиан Линднер из Свободной демократической партии Германии (СвДП), который совсем недавно отпраздновал роскошную свадьбу на острове Зильт, отмечает автор статьи Себастьян Эдингер.

Нет сомнений в том, что в стране грядёт экономический кризис исторического масштаба, продолжает издание. Ведь Берлин уже по сути стал участником боевых действий на Украине. Из России поступает меньше газа, а альтернативы в других странах, которые, по-видимому, «соответствуют» немецким стандартам гуманизма, то есть Катаре, Саудовской Аравии и США, слишком дорогие. К тому же штрафные меры Запада сильнее всего бьют именно по ФРГ. Так что расходы растут, а политикам предстоит решать, кто от этого в Германии сильнее всего пострадает.

Линднер же активно выступает за сохранение долгового тормоза, что лишит государственной поддержки людей с низким и средним достатком. А также за понижение налогов, а именно отмену «холодной прогрессии». «Самое прекрасное в этой мере: она ничего не даст бедным, кое-что — частям среднего класса, и больше всего — богатым. И всё равно она звучит хорошо, как будто это компенсация для всех», — объясняет Эдингер.

И такие «налоговые подарки» от СВдП своим избирателям — это не то, к чему можно относиться безразлично или нейтрально. По сути это означает, что государство отказывается от налоговых поступлений, чтобы помочь богатым пережить кризис. В результате возможностей для помощи остальным станет меньше, возникнет угроза сокращения социальных пособий и пенсий, а также повышения инфляции. С подачи министерства финансов светофорная коалиция проводит кризисную политику, которая существенно усугубляет социальный раскол в стране: средний класс смещается вниз, а те, кто внизу, падают в пучину. «У этого есть огромный потенциал спровоцировать социальный взрыв», — предостерегает Frei Welt.

Вопрос в том, получится ли у Линднера реализовать свои планы. По мнению Эдингера, у министра финансов достаточно власти для того, чтобы склонить к этим мерам канцлера Германии Олафа Шольца из Социал-демократической партии Германии. Зелёные же вообще ничего не хотят, кроме как показать русским «кузькину мать». К тому же оба партнёра свободных демократов по коалиции сейчас «зализывают раны»: СДПГ — из-за того, что раньше якобы поддерживала близкие отношения с Россией, а зелёные — из-за провальной климатической политики. «Это может стать часом Кристиана Линднера», — заключает издание.